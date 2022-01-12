Fatih Terim için üç olasılık

Fatih Terim’in, Galatasaray’daki teknik direktörlük görevinin sona ermesinin ardından flaş bir karar alabileceği gündeme geldi. Sarı-kırmızılılardaki 4. dönemini tamamlayan Terim’in artık kongreye hazırlanacağı iddia edildi.

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; Fatih Terim için yeni bir dönem başlıyor. Galatasaray’daki teknik adamlık görevini tamamlayan tecrübeli çalıştırıcıyı, adaylığını desteklediği Burak Elmas tarafından gönderilmesi oldukça etkiledi. Hiç beklemediği yerden hançerlendiğini düşünen Terim’in bundan sonra ne yapacağı, nasıl bir tavır takınacağı, ne hamle yapacağı merak konusu oldu.

1-Ya köşesine çekilecek dinlenecek. Bir daha teknik adamlık yapmayacak.

2-Yurt dışına çıkacak. Katar’a ya da Acun Ilıcalı’nın aldığı Hull City’ye gidecek.

3- Galatasaray’ın başına kongrede bu kez başkan olarak dönecek. Başkanlık tekliflerini bugüne kadar hep geri çeviren Terim’in artık kulübün başına geçme düşüncesine çok da uzak olmadığı belirtiliyor. Terim’in 3 yıl sonra yapılacak seçim için şimdiden çalışmalara başlayacağı öğrenildi.