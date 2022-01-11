Fatih Terim Florya’ya veda etti

Galatasaray’da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi.

Antrenman öncesi futbolcular ve çalışanlarla vedalaşan Terim, ailesiyle tesislerden ayrıldı.

“Başladığımız proje için bir çok şeyi riske ettim”

Terim futbolcularla vedalaşırken, “Başladığımız proje için bir çok şeyi riske ettim. Böyle anlaşmamıştık ancak yarı yolda bırakıldım. Ben, sizlerin neler yapabileceğinizi biliyorum. Hakkınızı helal edin” dediği öğrenildi.

Terim, ayrılmadan önce sabah erken saatlerden itibaren kendisi için tesislerin önünde bekleyen taraftarları selamladı.