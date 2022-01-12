Fatih Karagümrük’ten orta sahaya takviye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Hırvat futbolcu Kristijan Bistrovic’i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Bonservisi Rus ekibi CSKA Moskova’da bulunan Bistrovic, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa’da forma giymişti. Hırvat futbolcu, Süper Lig’de 20 maçta görev almıştı.

Çeşitli yaş kategorilerinde 18 kez Hırvatistan Milli Takımı forması giyen Bistrovic, CSKA Moskova’nın yanı sıra ülkemizde Kasımpaşa forması da giydi. Kariyerine Karagümrük’te devam edecek Kristijan Bistrovic’e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.