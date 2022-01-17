Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki İstanbul temsilcisinin karşılaşması, Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman; saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Önder Karaveli’nin idaresindeki Siyah Beyazlılar, geçtiğimiz hafta alınan galibiyeti seriye dönüştürme hedefinde. Volkan Demirel’in çalıştırdığı Karagümrük de, hafta sonu alınan galibiyetten sonra oldukça moralli. Karagümrük Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri ve müsabakanın yayın bilgisi…

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapatan iki takım, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00’de Beın Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşma, 18 Ocak 2022 Salı akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1’den yayınlanacak.

Fatih Karagümrük Evinde Kazandı

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz hafta iç sahada konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında 3 puan almayı başardı. Sahadan 2-0’lık galibiyet ile ayrılan Volkan Demirel’in öğrencileri, Süper Lig’de 3 maç aradan sonra galibiyet ile tanıştı. Bu sezon 8. Galibiyetini elde eden Fatih Karagümrük, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 5 maçta sadece Gaziantep FK deplasmanında kaybetti. Bu hafta iç sahada konuk edecekleri Beşiktaş karşısında da kazanarak, üst sıra takibini sürdürmek istiyorlar. Maç öncesinde Fatih Karagümrük’de Kerim Frei’nin sakatlığı devam ediyor.

Fatih Karagümrük’ün muhtemel kadrosu: Emiliano Viviano, Vegar Hedenstad, Ervin Zukanovic, Jure Balkovec, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Efe Tatlı, Lucas Biglia, Yan Karamoh, Emre Mor, Aleksander Pesic

Beşiktaş’tan 3 Puan

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Vodafone Park’ta konuk ettiği Gaziantep FK’yı tek golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren gol, Michy Batshuayi’den geldi. Önemli eksikleri olan rakibini zar zor geçmeyi başaran Önder Karaveli’nin öğrencileri, Süper Lig’de 7. Sırada yer alıyor. Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un puan kaybettiği haftayı 3 puan ile kapatmayı başaran Siyah Beyazlılar, bu hafta Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Maç öncesinde Beşiktaş’ta Mert Günok, Atiba, Umut Meraş, Kevin Nkoudou ve Alex Teixeira’nın sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş’ın muhtemel kadrosu: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Wellinton Silva, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Miralem Pjanic, Josef De Souza, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Mitcy Batshuayi

İddaa Tahmini

Beşiktaş maçın favorisi ama savunmada güven vermiyorlar. Fatih Karagümrük, geçen hafta kazanarak moral buldu. Pesic, iç sahada gollerine devam ediyor. İki takımdan da gol beklentim var. Karşılıklı goller izleriz.