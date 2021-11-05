Ezeli Rakipler Bu Kez de Sobhi İçin Birbirine Düştü

Beşiktaş ve Galatasaray yıllardır saha içinde olduğu gibi, transfer dönemlerinde de ezeli bir rekabet içine giriyor. Hemen her transfer döneminde aynı oyuncuya talip olan bu iki takım kıyasıya bir transfer savaşının içine girer. Bu kez transfer savaşları erken başladı. Yaz transfer döneminde Elneny ve Gedson Fernandes’e talip olan iki takım şimdi de Mısırlı kanat oyuncusu Sobhi’ye talip oldu.

Süper Lig’de şampiyonluk hedefinde olan Beşiktaş ve Galatasaray ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için 4 koldan çalışmalarını sürdürüyor. Hücum rotasyonunu genişletmek isteyen iki ezeli rakip, transferde karşı karşıya geldi.

RAMADAN SOBHI SAVAŞI!

Kanat mevkisine takviye yapmak isteyen ezeli rakiplere menajerler tarafından Ramadan Sobhi’nin önerildiği ve transfer savaşının fitilinin ateşlendiği belirtildi.

AVRUPA’YA DÖNMEK İSTİYOR!

İngiltere’de Stoke City ve Huddersfield formaları giyen ve Ramadan Sobhi’nin yeniden Avrupa’ya dönmeyi istediği iddia edildi.

RAMADAN SOBHI KİMDİR?

Ramadan Sobhi, 23 Ocak 1997’de Mısır’ın Kairo şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinin ekiplerinden El Ahly’nin altyapısında başladı. 2014 yılında profesyonel olan Ramadan Subhi, 2016 yılında 5 milyon euro transfer bedeliyle İngiliz ekiplerinden Stoke City’e transfer oldu.

2 yıl sonra 6,5 milyon euro bedelle bir başka Ada ekibi Huddersfield’ın yolunu tutan Ramadan Sobhi, 2019 yılında eski takımı El Ahly’ye kiralık olarak geri döndü. 2020 yılında Mısır ligi ekiplerinden Pyramids FC’ye 5 milyon euro bonservisle transfer olan Ramadan Subhi’nin sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona eriyor. 1,83 boyunda olan 24 yaşındaki futbolcu, Sol-sol kanat forvet pozisyonunda görev yapıyor.