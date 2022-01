Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin Sordu: Bitcoin mi, Cardano mu?

10 Kasım tarihinden bu yana tıpkı Bitcoin (BTC) gibi kademeli olarak değer kaybetmekte olan köklü kripto para birimi Ethereum (ETH), son yirmi dört saatte %3,6 değer kaybederek 3.200 dolar bandına sürüklendi. Ethereum kurucularından Vitalik Buterin, takipçilerini piyasanın kısa vade hareketlerinden uzaklaştırarak 2035 yılına götüren bir anket hazırladı. Buterin bu ankette şu soruyu soruyor:

“2035 yılında uyandınız. Dünyada gerçekleşen işlemlerin %80’i tek bir para birimini kullanıyor ve bu Ethereum değil. Hangisinin olmasını dilerdiniz?”

Poll for Ethereum community. You wake up in 2035, and 80% of all transactions + savings in the world are in one currency that is not ETH. Which would you prefer it to be?

— vitalik.eth (@VitalikButerin) January 13, 2022

Takipçilerin Tercihi Bitcoin Oldu

Anket hala katılıma açık olsa da yarışmayı Bitcoin’in açık ara önde götürdüğünü belirtmekte fayda var. Katılımcıların neredeyse yarısı Bitcoin’i seçerken, ikinci sırada Cardano (ADA) yer alıyor. Üçüncü sırayı ise Solana (SOL) kapmış. ABD doları ise Buterin’in takipçileri tarafından son sıraya itilmiş.

Buterin bu anketi kendi takipçileri arasında gerçekleştirdi. Aslında ortaya çıkan sonucu tahmin etmek için bir anket yapmaya gerek bile olmayabilir. Buterin’in takipçileri daha çok Ethereum yatırımcıları olduğu için, Cardano ve Solana gibi rakiplerini Bitcoin’in önünde görmek istememeleri gayet normal.

Bitcoin En Çok Kullanılan Para Birimi Olabilir mi?

Bugünden bakıldığında Bitcoin’in saniyede 7 işlem kapasitesi ile dünyadaki tüm işlemlerin %80’ini kaldırmasını beklemek mümkün değil. Ancak zaman geçtikçe insanların aklına ilginç fikirler geliyor.

Bitcoin’in işlem sayısını artırmak için öncelikli olarak işlem onaylama modelini değiştirmek gerekiyor. Ancak bunun önünde çok büyük bir engel var. Kripto para madencilik şirketleri şu anda gerçekleşen işlemlerin onaylanması için görev yapıyor ve bunun karşılığında milyonlarca dolar para kazanıyorlar. Üstelik ortaya çıkan BTC’lerin büyük bir bölümünü depoluyorlar.

Bitcoin ekosisteminde bir değişiklik yapabilmek için BTC sahiplerinin %90 gibi çok büyük bir çoğunluğunun onayının alınması gerekiyor. Yani kısaca tüm Bitcoin madencilerinin aynı anda oy vermesi gerekiyor. Madenciler bugüne kadar sadece birkaç güncellemenin devreye girmesine onay verdiler. Kendi işlerine gelmeyen bir güncellemeye onay vermeleri de beklenmiyor. Bitcoin madenciliğinin 2140 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ripple (XRP) Kurucusu Çareyi Buldu mu?

Kripto para piyasasında yer alan tüm projeler belli oranda Bitcoin’e bağlı değerlendiriliyor. Bu nedenle sadece Bitcoin geliştiricileri değil, Ethereum ve Ripple gibi köklü blok zincirlerinin yaratılmasına katkı sağlayan insanlar da Bitcoin’in gelişimi için kafa patlatıyor.

BTC’nin yaygınlaşmasının önünde iki büyük engel bulunduğu sanılıyor. Bunlardan biri düşük işlem sayısı (saniyede 7). Bir diğeri ise sistemi ayakta tutmak için harcanan enerji. Bu sorunların her ikisi de kripto para madenciliği nedeniyle ortaya çıkıyor.

Bu sorunların çözümü için iki farklı öneri bulunuyor. Bunlardan biri Tesla CEO’su Elon Musk ve Square CEO’su Jack Dorsey’nin fikirlerinin birleşiminden oluşuyor. Musk, enerji sorununu nükleer enerji ile çözmeyi öneriyor. Dorsey ise çok daha güçlü işlemcilerle çalışan silikon madencilik donanımlarını devreye sokacak bir proje başlattı.

Bir diğer sıra dışı öneri de eski Ripple CEO’su Chris Larsen’den geldi. ABD Menkul Kıymet ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile başı belada olan Larsen, enerji tüketimini ortadan kaldırmak için madencilerin 2140 yılına kadar alması beklenen paranın tamamını onlara vermeyi taahhüt eden bir yöntem üzerinde duruyor:

“Bitcoin 2140 yılına kadar belli oranlarda madenciler tarafından üretilecek. Eğer bugünkü üretim oranlarından bir kesit alırsak ve kalan 2,1 milyon BTC’yi bu oranlarda madencilere dağıtmayı taahhüt edersek madencilerin tesislerini kapatarak yeni iş sahalarına yönelmesini sağlayabiliriz.”

Bitcoin’in madencilerin kontrolünden çıkması ekosistemin yeni nesil blok zincir teknolojilerine ayak uydurmasını da sağlayabilir. Şimdiden Portal gibi bazı platformlar Bitcoin üzerinden, Lightning Network teknolojisini kullanarak merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümleri sunmaya başladı. Gelecekte daha gelişmiş örnekler görmemiz muhtemeldir.

