Ethereum 2.0 Stake Havuzu 9 Milyon ETH ile Rekor Seviyeye Ulaştı

400 milyar dolarlık piyasa değeriyle açık ara altcoin piyasasının lideri olan Ethereum (ETH), hafta başında kısa bir süre 3 bin doların altına geriledi. Bitcoin (BTC) fiyatının yeniden değer kazanması ile yükselişe geçen ETH, yazım sırasında 3.300 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin gibi kripto para madenciliği ile desteklenen Ethereum, önümüzdeki dönemde stake havuzları tarafından desteklenecek bir yapıya geçecek. Veri analitik platformu Nansen’e göre, Ethereum 2.0 olarak isimlendirilen bu yeni yapıda görev yapacak olan havuzlarda şimdiye kadar 9 milyon ETH birikti. Bugünün kuru ile bu miktar 30 milyar dolardan fazla ediyor.

Beacon Chain Havuzlarına Yoğun İlgi

Ethereum geliştiricileri Proof of Stake (Hisse Kanıtı) işlem onaylama modeline geçmek için ilk adımı 1 Aralık 2020 tarihinde Beacon Chain adı verilen ve şu anda ana ağa bağlı olmadan paralel hareket eden yeni bir ağı başlatarak attı. Beacon Chain’de henüz akıllı kontratlar ve gelişmiş alım satım işlemleri bulunmasa da yapıyı ayakta tutması beklenen havuzları var. Bu nedenle Beacon zinciri, ETH 2.0’ın temeli olarak değerlendiriliyor.

Beacon Chain, hisse havuzlarını içermesinin yanında, sharding teknolojisini de Ethereum ekosistemine taşımayı hedefliyor. Şu anda tek bir yolda ilerleyen ETH işlemleri, bu güncellemenin ardından 64 farklı yolda ilerlemeye başlayacak. Bu sayede transfer işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesi bekleniyor.

London güncellemesi Ethereum 2.0 için bir sonraki önemli adım oldu. Bu güncellemenin ardından dolaşımda bulunan ETH arzı, ekosistem tarihinde ilk kez azalmaya başlandı. ETH 2.0 devreye girdiğinde yılda ortalama %1’lik bir deflasyonun devreye girmesi hedefleniyor. London güncellemesinin başlatıldığı günden bu yana 1,48 milyon ETH yakıldı.

Ethereum Merkeziyetsiz Finans (DeFi) 150 Milyar Dolarlık TVL’ye Ulaştı

Yatırımcılar Beacon zincirinin yanı sıra güncel Ethereum ekosisteminde faaliyet gösteren DeFi’lerde bulunan havuzlarda da ciddi miktarda ETH tutuyor. AAVE ve Compound gibi bazı kredi alma verme platformlarında yatırımlarını değerlendiren yatırımcılar ETH cinsinden kar elde etmeyi umuyor. Bununla birlikte bu platformlarda bulunan çeşitli havuzlar farklı oranlarda yıllık getiriler sağlıyor.

DeFi’leri takip eden DeFiLlama’ya göre şu anda yatırımcıların en çok ETH kilitlediği platform Curve (CRV). Curve aynı zamanda Avalanche (AVAX), Polygon (MATIC), Fantom (FTM) ve Harmony (ONE) gibi farklı blok zincir ağlarında da faaliyet gösteriyor.

Honduras’ta Ethereum Projeleri

Honduras’ta kurulan bir Ethereum geliştirme topluluğu bu ülkede bazı önemli girişimler için izin aldı. Orta Amerika’da bulunan ülkede yeni girişimler için sermaye toplanabilecek platformların bulunmadığının altını çizen Honduras Ethereum Topluluğu bu ülkede DeFi, NFT ve DAO’lar gibi bazı projeler üretmeye başladıklarını duyurdu. Topluluğun hedefi ülkede hizmet verecek ve insanların tam zamanlı işler yapabileceği bir ekosistem oluşturmak.

Yeni girişimlere destek toplamak amacı ile oluşturulan CLR.fund platformuda Honduraslı kullanıcılar için özel olarak bazı bölümler oluşturuluyor. Ethereum bu girişimi ile önemli bir deneyim edinmek istiyor. Daha önce Cardano (ADA) geliştiricileri çeşitli ülkelerde benzer projeler yürütmüş ve bu ülkelerde görev yapan yetkililerle yakın tema kurmayı başarmıştı. Aynı zamanda hem Cardano hem de Ethereum geliştiricileri, Bitcoin’i resmi para birimi olarak ilan eden ilk ülke konumunda bulunan El Salvador yetkilileri ile görüşme halinde.

Büyük Okyanus’ta küçük bir ada ülkesi olan Tonga’nın da tıpkı El Salvador gibi Bitcoin’i resmi para birimi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ülkenin yönetiminde çeşitli görevler üstlenmiş eski parlemento üyesi Lord Fusitu, ülkenin Bitcoin’i resmi para birimi olarak ilan etmek için gerekli hazırlıklara başladığını iddia etti. Kişisel sosyal medya hesaplarında Bitcoin destekçisi paylaşımlarda bulunan siyasetçi blok zincir tabanlı bir ekonomi modeli kurulmasını istiyor:

“Tohumdan sofraya kadar tedarik zincirinin her aşamasında ödeme için Bitcoin kullanan bir ekonomi.”

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