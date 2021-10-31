Erzurumspor Balıkesirspor maçı canlı izle Bein Sports Max HD 1 Türkiye TFF 1. Lig’inin 11. haftasında, BB Erzurumspor evinde, Balıkesirspor’u konuk edecek. Müsabaka 16.00’da başlayacak ve beİN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BB Erzurumspor Kupaya Veda Etti

Ligde son olarak Samsunspor deplasmanına konuk olan BB Erzurumspor, müsabakadan 0-0 beraberlik ile ayrıldı. Aldıkları bu beraberlik ile 19 puana yükseldiler ve ligde 4. sırada kendilerine yer buldular. Daha sonra hafta içinde Türkiye Kupasında Nazilli Belediyesi’ni konuk ettiler ve penaltılara giden müsabakada kupaya veda eden taraf oldular. Şimdi lige döndüler ve Balıkesirspor’u konuk edecekler. Açıkçası rahat bir galibiyet almalarını bekliyorum. Müsabaka öncesinde takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Balıkesirspor’da Düşüş Devam Ediyor

Ligde finansal problemler yaşayan ve sezon başında transfer yasağı bulunan Balıkesirspor, alt yapıdan gelen oyuncuları ile mücadelesini sürdürüyor. Ligde son olarak Bursaspor’a evlerinde 2-0 kaybettiler. Ardından Türkiye Kupasında Alanya Kestel’e evlerinde 2-0 yenilerek kupaya veda ettiler.Şimdi Erzurumspor’a konuk olacaklar ve işlerinin yine çok zor olacağını düşünüyorum. Bu sezon deplasman performanslarına baktığımızda oynadıkları 4 mücadeleyi de kaybettiklerini görüyoruz. Karşılaşma öncesinde Cumali Bişi’nin kart cezası bulunuyor.

İddaa Tahmini

BB Erzurumspor’un ligde zor günler geçiren rakibine karşı handikaplı galip gelmesini bekliyorum.