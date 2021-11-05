Ersin Destanoğlu A Milli Futbol Takımına Çağırıldı

Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 2 sezondur siyah beyazlı formayla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Son dönemde Türk Milli Takımının as kaleciliği konusunda Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır arasında yaşanan çekişmeye Ersin Destanoğlu da katıldı. Beşiktaş’ın 20 yaşındaki genç yıldızı Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye’nin oynayacağı Cebelitarık ve Karadağ maçlarının kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş’ın geçen sezondan bu yana kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, U21 milli takımının da kalesinde oldukça başarılı işlere imza atıyordu. Sergen Yalçın’ın güvendiği 20 yaşındaki Ersin, Kuntz tarafından da bir kez daha onurlandırıldı. Performansıyla göz doluran Ersin Destanoğlu, Türkiye A Milli Futbol takımının, 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında Cebelitarık ve Karadağ maçlarının kadrosuna çağırıldı. Böylelikle Ersin ilk kez A Milli formayı giymeye hak kazandı.

Bilindiği gibi son dönemlerde A Milli Futbol takımının kalesi sıkça tartışılır oldu. Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır arasında süren rekabet başka bir boyut kazandı. Bu genç yeteneklerin arasında daha genç bir rakip daha eklendi. Beşiktaş’ın henüz 20 yaşında olan ve 2 sezondur kalesini koruyan Ersin Destanoğlu da rekabete dahil oldu. Altay Bayındır’ın sakatlığı sebebiyle forma giyememesi üzerine A Milli Takım kadrosuna dahil edilen Ersin, büyük bir şans yakaladı.

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Beşiktaş ‘ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi.

24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

KALECİ: Uğurcan Çakır – Ersin Destanoğlu – Sinan Bolat

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

FORVET: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun