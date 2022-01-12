Erling Haaland’ın geleceği belli oluyor

Borussia Dortmund, yıldız futbolcusu Erling Haaland’ın geleceğine karar vermek için menajeriyle önümüzdeki hafta bir araya gelecek.

Sözleşmesindeki maddeyle birlikte bu yaz 75 milyon Euro’ya serbest kalabilecek Erling Haaland‘ın geleceğine ilişkin ilk toplantı önümüzdeki hafta yapılacak.

Bild‘de yer alan haberde, Dortmund yönetiminin yıldız oyuncunun babasından ve menajerliğini yapan Mino Raiola‘dan toplantı talep ettiği belirtildi.

DEVLER PEŞİNDE

Marca‘da yer alan haberde ise Real Madrid ve Barcelona‘ya ek olarak Manchester City‘nin de yıldız oyuncuya talip olduğu ifade edildi. Barcelona‘nın mevcut ekonomik sorunlarına rağmen Haaland’ın taleplerini karşılayabileceğine dikkat çekilirken Real Madrid‘in Norveçli oyuncuyla birlikte Kylian Mbappe‘yi de kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

2020’de Salzburg’dan Borussia Dortmund‘a transfer olan Erling Haaland, bu sezon süre aldığı 17 maçta 19 gol ve 6 asist üretti.