Şu sıralar Ankaragücü forması giyen tecrübeli forvet Eren Derdiyok, yıllar sonra milli takım itirafında bulundu. Türk asıllı olan milli oyuncu, zamanında İsviçre milli takımında oynadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak Eren Türk milli takımına çağırılmadığını söyledi.

Profesyonel futbolculuk hayatına Belçika’da başladıktan sonra Hoffenheim, Bayer Leverkusen gibi üst düzey takımların formasını giyen daha sonra ise Türkiye’de Galatasaray’ın kadrosunda yer alan tecrübeli golcü Eren Derdiyok, şu sıralar TFF1. Lig takımlarından Ankaragücü’nün yeniden Süper Lig’e yükselme mücadelesinde rol oynuyor. Türk olmasına karşın zamanında Türkiye milli takımında değil de İsviçre milli takımında oynadığı için eleştiri oklarının hedefi olan Eren Derdiyok, yıllar sonra bu konuda bazı itiraflarda bulundu.

Türk Milli Takımına Çağırılmadım

Türkiye’de Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa gibi kulüplerin formasını terleten ve şu sıralar TFF 1. Lig’de mücadele eden Ankaragücü’nde oynayan Eren Derdiyok, milli takım ile alakalı eleştirileri yıllar sonra yanıtladı. Derdiyok, zamanında ümit milli takım için Türkiye’den teklif aldığını ancak A milli takım için kendisine teklif gelmediğini söyledi.

Yıllar önce İsviçre milli takımının formasını giyen ve hatta Türkiye’ye karşı da oynayan Eren Derdiyok, o dönem bu konuda fazlaca eleştiri almıştı. Yıllar sonra eleştirileri yanıtlayan Eren, Türk milli takımına çağırılmadığını söyledi. Eren Derdiyok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ümit milli takım için bir mektup aldım. O dönem İsviçre ümit milli takımında oynuyordum. Seçmeler için Türkiye’ye çağırıldı. 1 veya 2 kişinin takıma alınacağı seçmeler için 30’dan fazla futbolcu çağırılmıştı. İsviçre ümit milli takımında çok iyi bir performans sergiliyordum. 9 gol atmıştım. Tabi ki seçmelere gitmedi. Ama A milli takım için herhangi bir teklif almadım.” dedi.

Türkiye’ye Karşı Oynamak Çok Tuhaftı

Türkiye’den teklif almadığı için İsviçre milli takımında oynadığını söyleyen Eren Derdiyok, 2008’de Avrupa Kupasında İsviçre ile Türkiye’nin karşılaştığı maçta forma giydiğini de hatırlattı. Eren, “Türkiye maçından önce takımın as forveti sakatlandı ve bu maçta hocamız bana şans verdi. Türkiye bizi 2-1 yenmişti. Maçtan sonra sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Gol atamadım ama asist yaptım. Türkiye’ye attığımız tek golü de bir başka Türk asıllı oyuncu olan Hakan Yakın atmıştı. Gol pasını ben verdi.” dedi.