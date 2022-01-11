En Çok Kullanıcıya Sahip Olan En İyi 5 Metaverse Tokeni

Metaverse odaklı altcoin projeleri, kripto para piyasalarına damgasını vurmaya devam ediyor. Özellikle sanal evren odaklı bu tokenler, Bitcoin ve piyasanın görünümünden bağımsız hareket edebilme potansiyeli ile dikkatleri çekiyor. Son zamanlarda hızla değer kazanan Metaverse tokenlerinin toplam piyasa değeri şu anda 31,4 milyar dolara ulaştı. Bu yükseliş sonrası token fiyatları ve projelerine yönelik ilgi artıyor.

Öte yandan profesyonel olmayan pek çok yatırımcı için hangi token ve projelerin uzun vadeli yatırım potansiyeline sahip olduğunu anlamak zor olabiliyor. Bu durumu kolaylaştırmak adına, Etherscan ve Bscscan tarafından bildirilen, en çok kullanıcıya sahip olan ilk beş Metaverse tokenine yakından bakıyoruz. Kripto para analistleri, Metaverse projelerinin NFT tabanlı olması sayesinde 2021’de yaşadığı yükselişi 2022’de de süreceğini düşünüyor.

ALICE’in Yatırımcı Sayısında Artış Bekleniyor

Mart 2021’de tokenini piyasaya süren My Neighbor Alice, kullanıcıların sanal adalar satın almasına ve sahip olmasına dayalı bir oyun ekonomisine sahip. ALICE, oyun içi öğeler toplamasına, inşaatların başlamasına ve diğer oyuncular ile tanışmaya olanak tanıyan blockchain tabanlı çok oyunculu bir platform olarak öne çıkıyor. Şu an için geliştirilme aşamasında olan oyunun, bu yıl bahar aylarında Steam üzerinden piyasaya sürülmesi planlanıyor. ALICE sadece lansmanında 48 binin üzerinde yatırımcıdan destek toplamayı başardı. Metaverse odaklı altcoin projesi 176 binin üzerinde Twitter takipçisi ile yüksek bir topluluk desteğine sahip. Kripto para analisti Kyle Portman, Binance’ta 6 Ocak’ta listelenen ALICE’in kullanıcı sayısının artış gösterebileceğini belirtiyor.

TLM Yüksek Getirileri ile Diğer Meteverse Projelerinden Ayrışıyor

Aralık 2020’de piyasaya sürülen Alien Worlds Trillium, WAX ve BSC blockchainleri ile entegre edilmiş bir NFT madencilik oyunu olarak öne çıkıyor. Başarılı Metaverse projesi, oyna-kazan tabanlı bir tarayıcı oyunu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunun ekonomisi, görevler, madenclik ve serbest ticaret üzerine kurulu. Ayrıca oyuncular NFT’leştirilmiş gezegenleri ve uzay araçlarını kiralama opsiyonlarına sahip olabiliyor. Alien Worlds üzerinde kar elde etmenin en iyi yollarından biri olan görevler, nadir NFT’ler ile ödüllendiriliyor ve bu sayede NFT’ler satılarak gerçek kazanç elde ediliyor. Analist Portman, “yüksek yatırım getirisi ve pasif gelir oranı ile Alien Wolds’ün en iyi Metaverse oyunlarından biri” olduğunu ifade ediyor. Metaverse odaklı altcoin projesinin tokeni şu anda 90.000’e yakın cüzdan tarafından tutuluyor.

The Sandbox, kullanıcıların parsel satın almalarına ve çeşitli kazan-kazan etkinliklerine katılmalarına olanak tanıyan bir 3D Metaverse oyunu olarak öne çıkıyor. Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Sandbox şu anda piyasadaki en gözde Metaverse projelerinden biri. Deneyimli analist Kyle Portman “Snoop Dogg’un Snoopverse’ünü ve diğer birçok ses getiren ortaklıkların duyurmasıyla birlikte, The Sandbox bu yıl çılgın bir potansiyele sahip” olduğunu belirtiyor. Decentraland’ın (MANA) ana rakiplerinden biri olan Sandbox, rakiplerinden görece daha yüksek kalitede grafikler ve performans ile öne çıkıyor. Metaverse odaklı altcoin projesinin tokeni, halihazırda 96.000 kullanıcı tarafından tutuluyor.

Smooth Love Potion (SLP)

Temmuz 2020’de piyasaya sürülen Smooth Love Potion, kripto para piyasalarının en popüler ve en değerli Metaverse oyunlarından biri olan Axie Infinity (AXS) platformunun yardımcı tokeni olarak öne çıkıyor. Bu sebeple SLP token başlı başına bir proje olarak değerlendirilemiyor. Buna rağmen SLP 140.000 kripto para yatırımcısı tarafından cüzdanlarında tutuluyor.

Şubat 2020’de piyasaya sürülen ve en fazla cüzdan tarafından yatırımda bulunulan sanal evren tokeni Decentraland’ın MANA’sı oluyor. Unity ile oluşturulan Decentraland, tarayıcı tabanlı 3D bir Metaverse deneyimi sunuyor. Decentraland, kullanıcılarına, NFT’leştirilmiş arazi alım-satım işlemleri ve oyna-kazan etkinlikleri sunuyor. 198.000’den fazla yatırımcısı bulunan MANA’nın bu başarısı onu listemizin başına oturtuyor. Kyle Portman’a göre, Decentraland sanal evreninin bu başarısı pek şaşırtıcı değil:

“Decentraland piyasadaki en uzun süredir devam eden 3D Metaverse projesi olduğu için MANA’nın bu listenin başında gelmesi şaşırtıcı değil.”

Sorumluluk Reddi

Sitemizde yayınlanan her içerik, iyi niyet çerçevesinde kaleme alınmıştır ve genel manada bilgi vermek amacıyla yazılmaktadır. Sitemizden edindiği bilgiler ışığında, okuyucunun yaptığı her hamle, çok net bir şekilde kendi riskidir ve siteyle bir ilgisi yoktur.