Emre Kaplan, Atakaş Hatayspor’da!

Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir’den Emre Kaplan’ı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Kaplan‘ı kadrosuna kattı. Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir’den Emre Kaplan’ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor Kulüp Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş‘ın katıldığı imza töreninde Emre Kaplan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Emre Kaplan’ın son olarak Medipol Başakşehir‘de forma giydiği anımsatılan açıklamada “Emre Kaplan’a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Yeni evine hoş geldin Emre” ifadelerine yer verildi.