Sezona istediği gibi başlayamayan Başakşehir, Aykut Kocaman ile yollarını ayırmış ve takımın başına Emre Belözoğlu getirilmişti. Süper Lig’in 9. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Başakşehir’de Emre Belözoğlu da teknik direktör olarak takımın başında ilk sınavına çıkacak.

Bir dönem Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör olarak takımın başına getirildi. Milli ara nedeniyle geçen hafta maç oynanmaması nedeniyle Emre Belözoğlu da ilk maçına bu akşam, Başakşehir’in evinde oynayacağı Beşiktaş maçıyla çıkacak.

Kaptan Teknik Direktör Olarak Beşiktaş Karşısında

Futbolculuk döneminde Başakşehir forması giyen, hatta takım kaptanı olarak bir çok maça çıkan Emre Belözoğlu, bu kez Başakşehir teknik direktörü olarak saha kenarında olacak. İlk maçında oldukça önemli bir rakip olan son şampiyon Beşiktaş’a karşı oynayacak olan Emre Belözoğlu için bu maç belki de kariyerinin en önemli maçlarından biri olacak.

Futbolculuk döneminden yakından tanıdığımız, Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli orta saha oyuncularından biri olan Emre Belözoğlu, bir dönem kaptanlığını da yaptığı Başakşehir’in teknik direktörlüğünü üstlendi. Geçtiğimiz sezon oldukça kötü bir sezon geçiren ve son haftalarda topladığı puanlarla ligde kalan Başakşehir, yeni sezona da oldukça kötü başladı. Bu kötü başlangıç Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasına neden olurken, Emre Belözoğlu için ise büyük bir fırsata dönüştü.

Yeni sezona mağlubiyetlerle başlayan Başakşehir, ilk 4 maçının tamamını kaybetti. Bugüne kadar toplamda 8 maç oynayan Başakşehir, bu maçların 6’sını kaybetti ve sadece 6 puan toplayabildi. Bu gidişata son vermek ve sezon sonunda küme düşme gibi bir tehlike yaşamak istemeyen yönetim, Aykut Kocaman ile yollarını ayırırken, takımın başına da Emre Belözoğlu’nu getirdi.

Kısa Teknik Direktörlük Kariyeri Başarılı

Geçtiğimiz sezon son 10 maçta Fenerbahçe’de teknik direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu, bu maçlardan sadece 1’inde mağlup oldu. Bu zamana kadar sadece 10 maç süren bir teknik direktörlük kariyeri olan Emre Belözoğlu’nun kariyerinin başarılı olduğunu söylemek mümkün.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, Erol Bulut ile sezona başlamış, Emre Belözoğlu ise sportif direktör olarak Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan ve rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile puan farkının açılmasıyla birlikte Erol Bulut ile yollar ayrılmış, takımın başına ise teknik direktör olarak Emre Belözoğlu getirilmişti. Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörü olarak 10 maça çıktı. Bu 10 maçta sadece Sivasspor karşısında sahadan mağlup olarak ayrılan Emre Belözoğlu, 7 maçtan galibiyetle ayrılırken, 2 de beraberlik aldı. Fenerbahçe bu süreçte 23 puan topladı.