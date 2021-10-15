Süper Lig’in 9. hafta açılış maçında Başakşehir Beşiktaş’ı ağırladı. Milli aradan hemen önce oynanan ve 3-1 kaybedilen Karagümrük mücadelesinin ardından Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir’de takımın başına Emre Belözoğlu geçmişti. Belözoğlu, yeni görevine 3 puanla başladı.

Oldukça zor zamanlar geçiren Başakşehir’de 8. hafta istida eden Aykut Kocaman’ın yerine Emre Belözoğlu göreve getirilmişti. İlk 8 haftada yalnızca 2 galibiyet alan Başakşehir’de sezon sonunda kötü bir sürprizle karşılaşmak istemeyen yönetiminin bu hamlesi işe yaradı. Emre Belözoğlu ilk sınavında son şampiyon Beşiktaş ile karşılaşsa da maçtan galip olarak ayrılan taraf olmayı başardı.

Başakşehir Emre Belözoğlu İle Kendine Geldi

Geçtiğimiz sezon oldukça zor günler geçiren Başakşehir’de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Okan Buruk ile yollar ayrılmış ve yerine Aykut Kocaman getirilmişti. Bir dönem küme düşme hattına kadar gerileyen Başakşehir, son haftalarda üst üste alınan puanlarla ligde kalmıştı. Ancak yeni sezonun başlamasıyla Başakşehir için kabus yeniden başladı. 8 haftada sadece 6 puan toplayabilen Başakşehir’de Aykut Kocaman istifa etti. Aykut Kocaman’dan boşalan teknik direktör koltuğuna ise Emre Belözoğlu getirildi. İlk maçında geçen sezonun şampiyonunu ağırlayan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 3 puanı 3 golle aldı.

Futbolculuğunun son yıllarında kaptanlığını yaptığı Başakşehir’in başına teknik direktör olarak geçen Emre Belözoğlu, ilk maçında Beşiktaş ile karşılaştı. İlk yarıdan 1-0 öne geçen Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanarak bu sezon 3. kez 3 puan alan Başakşehir, moral depoladı.

Teknik Direktörlük Kariyeri Oldukça Başarılı

futbolculuk döneminden yakından tanıdığımız Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde de oldukça başarılı adımlar atıyor. Geçtiğimiz sezonun son 10 maçında Fenerbahçe’yi çalıştıran Belözoğlu, bu akşam Başakşehir’in başında çıktığı Beşiktaş maçıyla birlikte 11. maçına çıkmış oldu.

Teknik direktörlük kariyerinde 11 maç takım yöneten Emre Belözoğlu oldukça başarılı bir grafik yakaladı. 11 maçın sadece 1’inde yönettiği takımlar mağlup olan Belözoğlu, bu akşam oynanan Beşiktaş maçıyla birlikte tam 8 maçını kazanırken, 2 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon kıyasıya geçen bir şampiyonluk yarışının içinde olan Belözoğlu, bu sezon ise 8 maçta 6’sını kaybeden bir takımın başına geçerek oldukça ağır bir yükü sırtladı. İlk maçta takımının çok zor bir rakibe karşı tam 3 gol bularak galip gelmesine bakılırsa, Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlük kariyeri de en az futbolculuk kariyeri kadar başarılı olacak.