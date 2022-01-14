Elon Musk Dogecoin (DOGE) Ayılarını Bozguna Uğrattı. Köpek temalı kripto para birimlerinin öncüsü, popüler altcoin projesi Dogecoin (DOGE), yeni güne yükselişle başladı. Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Dogecoin ile ödeme kabul edeceğinin duyurulması bu yükselişte oldukça etkili oldu. Tesla CEO’su Elon Musk tarafından yapılan duyuru sonrası Dogecoin fiyatı %20’lik bir yükseliş yakaladı. DOGE’nin başlattığı ani yükseliş sonrasında ise vadeli işlem piyasasında önemli bir tutarın likide olduğu öğrenildi. Coinglass tarafından paylaşılan verilere göre, son 12 saatte vadeli işlem piyasalarında 13,5 milyon dolarlık tutar likide oldu.

Kripto para piyasası yeni haftada dalgalı bir grafik sergilemeye devam ediyor. ABD’de açıklanan enflasyon verileri sonrası başlayan yükseliş trendi dün akşam yeniden tersine döndü. Bu süreçte birçok altcoin projesi önemli değer kayıpları yaşarken bazı projeler bu süreçte kayıplarını sınırlamayı başardı. Yeni günde ise tüm piyasada dikkatleri üzerine çeken yakaladığı yükseliş ile Dogecoin oldu.

Short İşlemler Tasfiye Edildi

Köpek temalı kripto para biriminde yükselişi başlatan haber Tesla’dan geldi. En büyük Dogecoin destekçilerinden biri olan ve piyasada “DogeFather” olarak bilinen ünlü CEO Elon Musk, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, Tesla’nın Dogecoin ile ödemeleri aktifleştirdiğini açıkladı. Bu haber ile birlikte ise Dogecoin 0,21 dolar seviyelerine kadar yükseldi. DOGE fiyatındaki bu ani yükselişle birlikte ise short işlem açan yatırımcıların büyük kayıplar yaşadığı öğrenildi. Coinglass tarafından sağlanan verilere göre son 12 saatte Dogecoin ayıları 8,64 milyon dolarlık kayıp yaşadı. Yaşanan bu short işlem tasfiyelerinin önemli bir bölümünün Okex borsasında gerçekleştiği görüldü. Verilere göre sadece bu borsada 5,9 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti.

Yaşanan bu hızlı fiyat hareketleri ile birlikte Dogecoin, Bitcoin ve Ethereum’u likidasyon rakamlarında da geride bıraktı. Ayrıca Coinmarketcap tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte Dogecoin işlem hacmi 5 milyar dolar seviyelerini yakaladı ve en çok işlem gören 4. kripto para birimi olmayı başardı.

Dogecoin En iyisi

Hatırlanacağı üzere Elon Musk aralık ayında yaptığı açıklama ile de Dogecoin’de önemli bir yükseliş başlatmıştı. Tesla CEO’su, Time dergisi tarafından verilen “Yılın Kişisi” ödülüne yönelik yaptığı konuşmada Dogecoin’e değinmiş ve kısa bir süre sonra da Tesla’nın Dogecoin kabul edeceğini duyurmuştu. O süreçte de hızla yükselişe geçen popüler altcoin DOGE 0,29 dolar seviyelerini yakalamayı başarmıştı.

Musk aralık ayının son haftasında da Lex Friedmann ile gerçekleştirdiği sohbette Dogecoin ve Bitcoin’e yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Musk, Dogecoin’in temelde şimdiye kadar gördüğü her şeyden daha iyi olduğunu belirtmişti. Ünlü CEO, işlem hızı düşünüldüğünde Bitcoin’in bugün için yetersiz olduğunu düşündüğünü de açıklamıştı:

“Eğer bir para deflasyonist ise yatırımcı onu harcama konusunda isteksiz olacaktır. Dogecoin’in her sene artan sayısı ya da enflasyonu var. Ancak bu da sabit bir yüzdeye sahip. Zamanla bu enflasyonun oranı azalıyor. Ben ‘Bu bir para için olması gereken ideal sistemdir.’ demiyorum. Ancak temel olarak benim gördüğüm diğer şeylerden daha iyi. Şimdiye veya önümüzdeki yıla oranla bakarsak Bitcoin komik derecede yetersiz. Bitcoin’i çoğu şey için etkin bir şekilde kullanamazsınız. Bunu daha yüksek bir hacme bile ölçekleyemezsiniz.”