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El Clasico’da Real Madrid, Barcelona’yı uzatmada eledi!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid rakibi Barcelona’yı uzatmalar giden maçta 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Normal süre 2-2’lik beraberlik ile geçilirken uzatma bölümünde Real Madrid Valverde’nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

İspanya Süper Kupası’nda yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. King Fahd Stadyumu’nda oynanan müsabakanın normal süresi 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalar sonucunda Real Madrid, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Vinicius Junior, 72. dakikada Karim Benzema ve 98. dakikada Valverde kaydetti. Barcelona’nın tek sayısı ise 41. dakikada Luuk de Jong ve 83. dakikada Ansu Fati’den geldi.

Real Madrid, bu skorla birlikte üst üste 5. El Clasico galibiyetini almış oldu. Süper Kupa’da finale yükselen Real Madrid’in rakibi Atletico Madrid – Athletico Bilbao maçından sonra belli olacak. Süper Kupa’nın final karşılaşması ise 16 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

GOL PERDESİNİ VINICIUS AÇTI

25. dakikada Real Madrid, Vinicius Junior’un golüyle 1-0 öne geçti. Benzema orta sahada kaptığı topu Vinicius Junior’a gönderdi. Ceza sahasına girer girmez şutunu yollayan Brezilyalı yıldız topu ağlara göndermeyi başardı.

Barcelona 42. dakikada Luuk de Jong’un bulduğu gol ile skora dengeyi getirdi. Dembele’nin ceza sahası orta alanına doğru gönderdiği topta, Militao topu uzaklaştırmak istedi. Topa ayak uzatan Luuk de Jong fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi.

69′ Direkten döndü. Real Madrid, Karim Benzema ile gole çok yaklaştı. Fransız yıldızın şutunda top direkten döndü.

72. dakikada Real Madrid, Karim Benzema’nın golüyle 2-1 öne geçti. Benzema’nın ceza sahası içerisinde şutunu kaleci Ter Stegen kurtardı. Carvajal dönen topu içeriye çevirdi. Topla tekrardan buluşan Benzema, bu sefer golü atmayı başardı.

84. dakikada Barcelona Ansu Fati ile yeniden skora dengeyi getirmeyi başardı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Alba topu ceza sahasına doğru ortaladı. Topa yükselen Ansu Fati, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

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