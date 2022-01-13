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Egonu Türkiye yolunda! İşte anlaştığı takım

Voleybol 13 Ocak 2022 0 Comment

Fenerbahçe ve Vakıfbank’la anılan yıldız voleybolcu Paola Egonu kararını verdi. İtalyan süper star Türkiye’ye transfer oluyor.

Tokyo Olimpiyatları’nda ve Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performansla Türk taraftarların ilgisini çeken Paola Egonu, Türkiye’nin yolunu tutuyor. İtalyan voleybolcuyla Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank ilgileniyordu.

İtalya kariyerinde başarıdan başarıya koşan 23 yaşındaki voleybolcu, Imoco Volley’den ayrılmaya karar verdi.

Milliyet’in haberine göre Vakıfbank, Paola Egonu’nun takımını ikna etti. İtalyan yıldız gelecek sezondan itibaren Vakıfbank formasını terletecek.

Egonu’ya voleybol tarihinin en yüksek ücretini öneren Fenerbahçe ise 23 yaşındaki voleybolcunun 1 milyon Euro’luk bonservisine takıldı.

23 yaşındaki 1.93 boyundaki İtalyan pasör çaprazı Paola Egonu, 3.44 metre smaç yüksekliğine ulaşabiliyor.

TAKIM ARKADAŞI DOĞRULADI

Raphaela Folie, takım arkadaşı Paola Egonu’nun Vakıfbank ile anlaştığını Tageszeitig’e doğruladı.

Folie, “Evet, bu doğru. Paola, Vakıfbank’a imza attı.” dedi.

EGONU’NUN MUHTEŞEM YILI

Paola Egonu, 2021’de Imoco Volley ile CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşarken CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, CEV EuroVolley, İtalya Ligi ve İtalya Kupası’nda en değerli oyuncu olma başarısını da başardı. Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından da yılın kadın oyuncusu seçildi.

23 yaşındaki Egonu’nun formasını giydiği Imoco Volley son olarak İtalya Kupası finalinde Ebrar Karakurt’un formasını giydiği Igor Gorgonzola’yı 3-2 yendi ve bir kupayı daha müzesine götürdü.

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