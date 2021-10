Ego değil tecrübe! Falcao nasıl tekrar ayağa kalktı?

Ağları havalandırdıktan sonra Queen’in unutulmaz şarkısı ‘The Final Countdown’ stadyumun dört bir yanında dalgalanmaya başladı. Attığı gol ile sadece takımını öne geçirmedi, aynı zamanda Barcelona’nın hocası Roland Koeman’ın da görevine son verdi.

Radamel Falcao tekrar sahnede. Pek de parlak sayılmayan Türkiye kariyerinin ardından, Galatasaray gibi bir devden, bir kent takımı olan mütevazı Rayo Vallecano’ya transfer olarak ikinci La Liga macerasına başladı.

Ağustos ayında transferin son günlerinde Vallecas kentine adapte olan Kolombiyalı ağları şimdiden dört kez havalandırmasını bildi. Eylül ortasında ilk golünü sahadaki 10. Dakikasında Getafe ağlarına gönderdi. Bu maçtan dört gün sonra oyuna sonradan dahil olarak 90+6’da Athletic Bilbao’yu yıkan golü attı.

Takip eden haftalarda Cadiz’i 3-1 yendikleri maçta tekrar sahneye çıktı. 35 yaşındaki Kolombiyalı her yerinden ‘iş bitmemiş’ mesajı veriyordu. Aslında Vallecas’a adım attığında kimse ondan böyle bir performans beklemiyordu, emeklilik yaşına yaklaşmıştı. Rayo Vallecano’nun eski kaptanı Alberto Garcia, “Falcao gibi dünyaca ünlü ama alçak gönüllü bir isim Rayo Vallecano’nun değerlerine uyuyor” demekte.

HARİKA BİR ATLETİCO DÖNEMİ

35 yaşındaki Falcao’nun İspanya liginde oldukça iyi anıları var. Atletico Madrid’deki 2 sezonu boyunca 91 maçta 70 gol attı. 2021 yılındaki Avrupa Ligi finalinde ağları iki kez havalandırırken Monaco’ya transferi kafalarda hep soru işareti yaratmıştı. Ardından Chelsea ve Manchester United serüvenleri istediği gibi geçmedi. Galatasaray’da kağıt üzerinde iyi bir performans ortaya koysa da (41 maç, 20 gol) yine de sakatlığından dolayı çok maç kaçırdı.

Transferin son günlerine kadar Rayo Vallecano tarafı da farklı santraforlarla görüşüyordu, hatta Falcao da bir ara İtalya’ya gitmeyi kafasına koymuştu. Rayo Vallecano ile ismi gündeme geldiğinde takımın teknik direktörünün aklında soru işaretleri vardı ama başkan Raul Martin Presa son sözü söyledi.

Anlaşmanın yapıldığı tarihi iyi bilen bir kaynak, “Türkiye’deki son sezonu hakkında akıllarda soru işaretleri vardı fakat başkan burada takım için büyük bir pazarlama şansı gördü” diyor. Teknik Direktör Andoni Iraloa, Falcao’yu planlarında düşünmediği gibi oyuncuyu direkt olarak da ilk 11’de başlatmadı.

Rayo Vallecano kadrosunun büyük kısmı takımı ikinci ligden yeniden birinci lige taşıyan oyunculardan oluşuyor. Yani takımda eski ve iyi bir arkadaşlık var. Falcao’nun bu soyunma odasına egosunu mu yoksa tecrübesini mi taşıyacağı gelmeden önce bir merak konusuydu.

Falcao ikinci maçı, Athletic Bilbao karşısında da ağları havalandırdı. Fotoğraf: İHA

SİSTEM FALCAO’YA UYGUN

Iraola 4-2-3-1 oynamayı seviyor. Bu sistemde ‘Kaplan’ lakaplı oyuncu için ceza sahasında pek çok tehlike yaratma imkanı doğuyor. Rayo Vallecano tarihinde yıldız transferler yok değil. İngiliz efsane Laurie Cunningham ve Real Madrid’in yıldızı Hugo Sanchez de kariyerlerinin sonuna doğru bu formayı giydiler.

Takımdan bir oyuncu Falcao’nun son derece alçakgönüllü olduğunu ve her hafta direkt olarak ilk 11’de oynamayacağının farkında olduğunu söyledi. Oyuncu, “Her 90 dakika oynamayacağını biliyor ama Barcelona maçını herkesin izleyeceğini biliyordu ve dünyanın her yerinde gündem oldu” demekte.

Falcao’nun 17 milyon, takımının 438 bin Twitter takipçisi var. Başka bir kaynak ise Falcao’nun etkisinden takımın ekonomik olarak çok faydalanamadığını, takıma geldiğinde yok satan formalardan ikinci partinin uzun süre gelmediğini, kombine almak için kulübe gidenlerin saatlerce beklediğini anlatıyor. 2021-2022 sezonunun kombine biletleri ekim ayının ortasında ancak satışa çıkabilmiş. Bilet satış ofisinde çalışan tek kişi istifa edip çıkınca bazı insanlar oturduğu sıranın dört sıra arkasında çocuklarına bilet alabilmiş.

Takım taraftarı bu tip aksaklıklar sebebiyle yönetimi protesto ediyor. Madrid’te bulunan takımın taraftarları ağırlıklı olarak orta sınıfa mensup, ırkçılık ve homofobi karşıtı tutumları ile tanınıyorlar. Ağustos ayında Falcao’nun maaşı için kaynak yaratılırken Rayo Vallecano kadın futbol takımı maaşları için çırpınıyordu.

