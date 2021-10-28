Efsanevi F1 pilotu Ayrton Senna’nın babası Milton da Silva hayatını kaybetti

Ayrton Senna’nın babası Milton da Silva 94 yaşında Sao Paolo’da hayatını kaybetti.

Kendisi de bir F1 pilotu olan Milton da Silva, 3 yıl annesinin soyadıyla yarışmıştı.

Aile işini devralması beklenen Milton da Silva, motor sporlarına ilgi duymuş ve pilot olmayı tercih etmişti. F1 Karting ve Formula Ford 1600’de yarıştı.

Oğlu Ayrton Senna’nın büyük başarısının ardından gölgelerde kalan bir figüre dönüştü.

Ancak Ayrton’un kariyeri boyunca hep yanındaydı. Brezilyalı pilot hep babasının rehberliğine ve tavsiyelerine güvendi.

Ayrton Senna’nın ölümü

Tarih: 1 Mayıs 1994… Ayrton Senna, İtalya’daki Autodromo Enzo e Dino Ferrari pistinde yapılan San Marino Grand Prix’te beton bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Aynı yarış haftasında genç F1 pilotu Rubens Barrichello büyük bir kaza yaparak yarışı bırakmıştı. Yine başka bir pilot Roland Ratzenberger de aynı pistte bir gün önce kaza yaparak hayatını kaybetmişti.