Efes farklı kazandı

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Euroleague’de 2021-22 sezonunun 7. hafta maçında karşı karşıya geldi. EuroLeague’in 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı 94-60 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Daniel Ierrezuelo xx, Milivoje Jovcic xx, Elias Koromilas xx
Anadolu Efes: Micic xxx 11, Beaubois xx 3, Simon xxx 11, Moerman xx 8, Petrusev xxx 14, Larkin xx 8, Bryant xxx 10, Singleton xx 6, Pleiss xxx 17,
Erten Gazi x, Buğrahan Tuncer x 6, Tolga Geçim x
Başantrenör: Ergin Ataman
Zalgiris Kaunas: Kalnietis x 2, Giffey x 2, Strelnieks x, Cavanaugh x 9, Nebo xx 8, Lekavicius xx 14, Ulanovas x, Milaknis xx 14, Blazevic x 2, Jankunas x 9, Lukosiunas x
Başantrenör: Martin Schiller
1. Periyot: 24-17 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 44-29 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 69-46 (Anadolu Efes lehine)
İki takım arasında oynanan son maçta Anadolu Efes, Zalgiris’i 82-60 mağlup etmişti.
Anadolu Efes son maçında Panathinaikos’a 95-69 mağlup olmuştu.
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