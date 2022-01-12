Edelman Açıkladı: Her Üç Amerikalı’dan Biri Bitcoin Sahibi Olacak

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yeni günde yükselişini sürdürmeye çalışıyor. Pazartesi günü sert bir düşüş gerçekleştiren BTC, uzun bir aradan sonra ilk defa 39.000 dolar seviyelerinde işlem görmüştü. Bu noktada kazandığı ivme ile yeniden 40.000 dolar seviyelerine dönen lider kripto para birimi, kritik enflasyon verisi öncesi 42.000 dolar desteğini korumaya çalışıyor. Bitcoin’in geniş topluluklara ulaşması konusunda umut verici tahminler ise gelmeye devam ediyor. Edelman Financial Engines’in kurucusu Ric Edelman katıldığı bir programda, 2022 yılının sonuna kadar her üç Amerikalıdan birinin Bitcoin sahibi olmasını beklediğini açıkladı.

Kripto para birimleri ocak ayında dalgalı bir grafik sergilemeye devam ediyor. Yeni yılda Bitcoin fiyatının 47.000 dolar seviyesinden 39.000 dolar seviyelerine gerilemesi, birçok altcoinde sert düşüşlere neden oldu. Yeni hafta ile birlikte yeniden 42.000 dolar seviyeleri yakalanmış olsa da yeni günde ABD’den gelecek enflasyon verisinin piyasalarda hareketlilik yaratması bekleniyor.

Bitcoin Hiçbir Yere Gitmiyor

Kısa vadede fiyatları etkileyecek tüm bu gelişmelerin yanında Bitcoin’in uzun vadede neler başarabileceğine yönelik tahminler ise gelmeye devam ediyor. Yakında piyasaya sürülecek olan “The Truth About Crypto” kitabının yazarı, Edelman Financial Engines’in kurucusu Ric Edelman, lider kripto para birimine yönelik beklentilerini katıldığı bir programda açıkladı. Edelman CNBC kanalında katıldığı programda, şu an Amerikalıların %24’ünün Bitcoin yatırımı olduğunu açıkladı. Ünlü yatırımcıya göre bu rakam yıl bitmeden %33 seviyelerine kadar yükselebilir. Ayrıca spot Bitcoin ETF’leri 2023 öncesinde kabul edilebilir:

“Amerikalıların %24’ünün Bitcoin’e sahip olmasıyla dörtte bire ulaştık. Üçte bire ulaşılması ise o kadar zor olmayacak. Bitcoin giderek daha yaygın hale geliyor. İnsanlar bunu her yerde işitiyor. Hiçbir yere gitmiyor o. SEC ile ilgili endişelerin çoğu, endüstri tarafından inovasyonlar ve gelişmeler ile çözüldü. SEC’in evet dediğini göreceğimizden eminim çünkü etmemeleri için meşru bir sebep yok.”

Edelman erken Bitcoin yatırımcılarından biri olarak biliniyor. Ünlü isim 2019 yılında Bitcoin’i son 150 yılda dünyaya gelmiş ilk “gerçek yeni varlık sınıfı” olarak tanımlamıştı. Edelman 2018 yılında yatırımcılara Bitcoin almaları yönünde tavsiyelerde de bulunmuştu.

Yatırımcıların Beklentisi Yüksek

Dün paylaşılan bir anket sonucu da ABD’de Bitcoin’e yönelik değişen algıyı ortaya koymuştu. ABD merkezli dev bankacılık kuruluşu JP Morgan’ın müşterileri arasında gerçekleştirilen anket, yatırımcıların büyük bir kesiminin BTC’nin yılı güncel seviyelerden daha yukarıda bitireceği beklentisini ortaya koymuştu. Katılımcıların %41’i Bitcoin’in 60.000 dolar seviyelerinde kapanış yapacağına inandığını açıklarken, %9’u 80.000 dolar seviyelerinin yakalanacağı düşündüğünü belirtmişti. Müşterilerin %5’i ise BTC’nin dolar bazında 6 haneli rakamlara ulaşacağına inandığını açıklamıştı. Bu sonuçlar ise ABD’de Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yönelik yatırımcı beklentisinin değişimini ortaya koymuştu.

ABD ile birlikte birçok ülkede bireysel yatırımcıların bakış açısının değişmesinde ise kurumsal yatırımcıların ekosisteme girmesi oldukça etkili olmuştu. 2021 yılı içerisinde MicroStrategy, Tesla, Square gibi önemli şirketler bilançolarına Bitcoin eklemişti. Bunun yanı sıra Dallas Mavericks basketbol kulübü yerel mağazalarında kripto para birimleri ile ödeme almaya başlamıştı. Ayrıca ABD merkezli dünyanın en büyük sinema salonu zinciri AMC de müşterilerinin Bitcoin, Ethereum gibi önemli kripto varlıklar ile ödeme yapabilmesini sağlamıştı. Yine yıl içerisinde El Salvador tarafından Bitcoin’in yasal bir para birimi olarak kabul edilmesi tüm dünyada oldukça konuşulmuştu.

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