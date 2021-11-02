Dynamo Kiev Barcelona maçı canlı izle Exxen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 2 Kasım Salı günü kaldığı yerden devam ederken, E Grubu kapsamında Dynamo Kiev ile Barcelona, Türkiye saati ile 23:00’te karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın ekranı EXXEN.

Dynamo Kiev Yetersiz Kaldı

Dynamo Kiev, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda ilk maçlar sona ererken, Barcelona, Benfica ve Bayern Münih ile beraber mücadele ettiği E Grubu’nda en zayıf halka olmaktan kurtulamadı. Tek puanını ilk hafta evinde ağırladığı Benfica’dan 0-0’lık beraberlikle alan Ukrayna temsilcisi, son 2 maçta ise önce Bayern Münih’e 5-0, ardından Barcelona’ya 1-0 kaybetti. Ev sahibinin 3.’lük şansı dahi günden güne azalırken, Ukrayna Premier Ligi’nin namağlup lideri olarak boy gösterdiği devler sahnesinde etkisiz kaldı. Dynamo Kiev 3 maç sonunda skor dahi üretmeyi başaramadı. Dynamo Kiev takımında Besedin, Kulach ve Popov sakat.

Barcelona’da Hoca Değişikliği

Barcelona’da beklenilen oldu, Ronald Koeman ile yollar ayrıldı. Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun ilk 2 haftasında Barcelona ve Benfica’ya 3-0’lık skorlarla kaybeden Katalanlar, son hafta Dynamo Kiev’i 1-0 mağlup ederek teselli bulsa da, İspanya La Liga’da önce El Clasico’y kaybetti, ardından Rayo Vallecano’ya mağlup oldu. Teknik adam ile yollar ayrılırken, göreve geçici olarak Sergi getirildi. Zor günler geçiren Barcelona, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kritik bir maça çıkacak. Grubun en zayıf halkası karşısında Barcelona’nın 3 puana ihtiyacı var. İlk maçta rakibini Gerard Pique’nin golüyle 1-0 mağlup eden Barcelona, NSC Olimpiyskiy deplasmanında da kazanmak istiyor. Barcelona cephesinde Araujo, Braithwaite, Dembele, Fati, Pedri, Roberto, Wague ve de Jong’un sakatlığı bulunuyor.

İddaa Tahmini

Zor günler geçiren ve teknik adam değişikliğine giden Barcelona, Şampiyonlar Ligi sahnesinde ya tamam ya devam niteliğinde bir maça çıkıyor. Katalanlar grubun zayıf halkası karşısında kazanmayı başarır.