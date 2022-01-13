DYdX (DYDX) Yeni Yol Haritasını Yayımladı

Kripto para ekosistemine yönelik yasaklar ve borsa dolandırıcılıkları gündeme geldikçe, merkeziyetsiz borsalar (DEX) giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Önde gelen DEX’lerden biri olan dYdX, yaptığı başarılı güncellemeler ile adından sıkça söz ettiriyor. Ethereum ağı üzerinde kurulan en önemli platformlardan biri haline gelen dYdX, 2021’de rekorlara imza attı. Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren borsa, yayınladığı son blog yazısında “2022 yılının sonuna kadar açık kaynaklı ve tamamen merkeziyetsiz bir yapıya dönüşme” planlarının detaylarını açıkladı.

dYdX Merkeziyetsizliğin Yol Haritasını Oluşturdu

Katman-2 türev protokolü olan dYdX, 2022’nin sonuna kadar açık kaynaklı ve tamamen merkeziyetsiz olmaya yönelik bir dönüşümü detaylandıran, yol haritasının dördüncü fazını yayınladı. Borsa merkeziyetsiz yapısını destekleyebilmek için topluluk tarafından yönetimi destekleyeceğini belirtti. Özellikle borsanın “şirketler yerine kodlara güvenin” mesajı, kripto paraların felsefesini benimseyenler tarafından oldukça heyecan verici bulundu.

Platform şu anda, operasyonların bir kısmını hibrit bir model üzerinden çalıştırıyor. Bu hibrit modelde staking ve kontrol mekanizmaları yer alırken. Zincir dışı emir defteri ve eşleştirme sistemleri ise dYdX Trading Inc tarafından yönetiliyor. Mevcut modelde “Amazon Web Services” gibi birçok ortak merkezi sunucudan da harici destek sağlanıyor. Buna rağmen dYdX yayınlandığı son rapor ile artık tamamen merkeziyetsiz bir yapıya kavuşacağını duyurdu:

“Artık protokolün kontrol edilebileceği merkezi noktaları veya yetersizlikleri olmayacak. Ayrıca protokolün kontrol edilebilen bütün yönleri, tamamen topluluk tarafından kontrol edilebilecek.”

Platform Geliştirmelere Odaklanıyor

Platform, merkeziyetsizlik çalışmalarına ek olarak borsa arayüzünü de geliştirmeyi planlıyor. dYdX borsası tarafından belirtildiği üzere “spot, marj ve alım-satım işlemlerinde kapasite artırımı ve ara yüz iyileştirilmesi” planlar dahilinde yer alıyor. Ayrıca başarılı borsa şeffaflık ile ön plana çıkmayı hedefliyor. Şeffaflık bağlamında borsanın dış denetçi tutması planlanıyor. Bu sayede, platformun tutarlı ve adil bir biçimde değerlendirilmesinin mümkün kılınması hedefleniyor. Türev borsasının art arda gelen iyileştirme haberlerine paralel olarak işlem hacimlerinde de büyüme görülüyor. Geçen yıl eylül ayında dXdY borsasının tokeni olan dYdX, borsanın 64.306 kullanıcısına airdrop olarak dağıldı. Bu dağıtımın ardından, platformun işlem hacmi giderek arttı ve 27 Eylül tarihinde ilk defa Coinbase borsasının günlük işlem hacmini geride bıraktı.

dYdX, 27 Eylül’de 4,3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmışken Coinbase 3,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Sonuç olarak dYdX, 30 Eylül tarihinde 27,78 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış oldu. Benzer bir performansın, borsanın 2022 planlarını yürürlüğe koymasıyla gerçekleşmesi oldukça muhtemel gözüküyor.

Merkeziyetsiz Borsaların Yükselmesi Bekleniyor

Geçtiğimiz yıl, Çin’den gelen yasak haberleri kripto para piyasalarını çok defa çalkaladı. Bu yasakların sonucunda Binance ve Huobi gibi önde gelen kripto para borsaları ülkeden çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Merkezi borsaların birçoğu yıl sonuna kadar Çinli müşterilerin azaltılacağı ve sonucunda Çinli müşteri kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Benzer yasak haberleri Singapur’dan İtalya’ya kadar gelebiliyor. Ancak bu yasakların şüphesiz tek kazananı SushiSwap, dYdX ve Uniswap gibi merkeziyetsiz borsalar oluyor. Bilindiği üzere DEX borsalarını yasaklamanın interneti kapatmaktan başka bir yolu neredeyse bulunmuyor.

10) Artı artık kimseye ait olmayan Merkeziyetsiz borsalar var. Siz PRIVATEKEY’inizi kimseye vermeden bu işlemleri yapabiliyorsunuz… Türkiye’de hırsızlık yapan bu borsanın ismini ben duymamıştım bile. Düşünün ki ben bir de Meraklı bir insanım ve bu konularda okuyorum

Daha önce Çinli gazeteci Colin Wu, Çin hükümetinin baskısının yerli kripto para traderlarını DeFi’ye iteceğini ve bunun Metamask cüzdan hacimleri ile dYdX gibi DEX protokollerinde bir artışa yol açacağını iddia etmişti. Bu öngörü, dYdX’in Coinbase’den daha yüksek bir işlem hacmi kaydetmesinden kısa süre sonra gerçekleşti. Gerçekten de geçmişte yaşanan bu gelişmeler yasaklar karşısında merkeziyetsiz borsaların ön plana çıktığını kanıtlıyor.