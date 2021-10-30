Dundee United St.Johnstone maçı canlı izle bilyoner. İskoçya Premier Lig’in 12.haftasında, ligde 4. sırada yer alan Dundee United evinde, ligde 10. sırada yer alan St.Johnstone’u konuk edecek. Müsabaka 17.00’da başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak seyredilebilecek.

Dundee United Galibiyeti Kaçırdı

Dundee United, ligde son olarak Livingston deplasmanına konuk oldu ve mücadeleden 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Thomas Courts’un öğrencileri, karşılaşmanın ikinci yarısını 10 kişi oynamak zorunda kalan rakiplerine karşı bir türlü aradıkları golü bulamadılar ve sahadan 1 puana razı olarak ayrıldılar. Bu beraberlik ile ligde yenilmezlik serilerini 5 maça çıkarttılar. Şimdi St.Johnstone’u konuk edecekler ve evlerinde kazanmak için sahaya çıkacaklar. Bu sezon iç saha performanslarına baktığımızda; 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Kai Fotheringham’ın sakatlığı bulunuyor.

St.Johnstone Puanları Paylaştı

Ligde son olarak Hearts’i konuk eden St.Johnstone, müsabakadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Karşılaşmada 1-0 öne geçmelerine rağmen kalan bölümlerde etkisiz kaldılar ve kalelerinde yedikleri 1 gol ile de rakipleri ile puanları paylaşarak sahadan ayrıldılar. Şimdi Dundee United deplasmanına konuk olacaklar ve evinde başarılı neticeler alan rakiplerinden en azından 1 puan kopartmaya çalışacaklar. Bu sezon dış saha performanslarına baktığımızda; 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde David Wotherspoon kart cezasından dolayı takımdaki yerini alamayacak.

İddaa Tahmini

St.Johnstone deplasmanlarda savunma ağırlıklı oynayan bir takım. Dundee United’a karşıda kapanacaklardır. Müsabakada 2.5 gol barajı aşılmaz.