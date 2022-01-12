Dörtlü Final biletini VakıfBank kaptı

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 yenerek Dörtlü Final’e yükseldi. Mücadele TRT SPOR Yıldız’dan canlı yayınlandı.

Vakıfbank ile Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında karşılaştı.

Dengeli geçen ilk seti 25-22 alan Vakıfbank, durumu 1-0 yaptı. İkinci sette 7 blok sayısı ile file önünde etkili bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, 25-13 ile 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette servislerle rakibini oyundan düşüren Vakıfbank, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-siyahlı takım, yarı finalde Türk Hava Yolları-Kuzeyboru karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Cansu Özbay hastaneye kaldırıldı

Öte yandan VakıfBank takımının pasörü Cansu Özbay maçın başında sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Salon: Vakıfbank

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz)

Galatasaray: Planinsec, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Esra Demirkıran, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak)

Setler: 25-22, 25-13, 25-20

Süre: 74 dakika (26, 22, 26)