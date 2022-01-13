Domenec Torrent sonrası Galatasaray’da transfer planı

Galatasaray, transfer için yeni teknik direktörü Domenec Torrent’in raporunu bekliyor. Sarı-Kırmızılılar bütçe yaratmak için bazı futbolcular ile yollarını ayırabilir.

Galatasaray’da transfer mevcut oyuncuların geleceğine bağlı.

– Burak Elmas ne söylemişti?



“Gidecek oyuncu olursa onların durumu önemli, transferi o belirleyecek ama gerekirse de yapmayız.”

– Galatasaray transfer yapacak mı?

Fatih Terim’in yerine teknik direktörlüğe Domenec Torrent’i getiren Sarı-Kırmızılılar, takviye hesapları yapıyor.

Gönderilmesi planlanan Ryan Babel, Assunçao, Fatih Öztürk, Aytaç Kara, DeAndre Yedlin ve Luyindama için Torrent’in kararı bekleniyor.

Takımın en değerli isimleri Marcao ve Kerem Aktüroğlu için yüksek teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.

Fatih Terim döneminde kale, orta saha ve santrfora takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Sarı-kırmızılılar, Domenec Torrent’in raporu doğrultusunda harekete geçecek.

Yönetim bir yandan da geciken futbolcu maaşlarını ödemek için formül arıyor.

Süper Lig’de devre arası transfer dönemi 8 Şubat’ta sona erecek.