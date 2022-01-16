Domenec Torrent : Birçok kontra atak yedik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hatayspor deplasmanında aldıkları 4-2’lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Bu sonuçla Galatasaray, haftayı 27 puanla 13. sırada tamamlarken, Atakaş Hatayspor ise 35 puan ile 3. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Torrent, “Sadece 4 gündür buradayız. 3-2’yle berabere şansı üzerine hamle yaptık, bu sebeple 4. gol geldi. Bu tarz şeyler olabilir. 4. golden sonra bir 3 puan kaybettiğimizi anlıyoruz fakat sadece 3 puan. Tabii ki gelişmemiz gerek. Birçok kontra atak yedik” dedi. İspanyol hoca ayrıca, “Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük, beklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar buldu, goller geldi” ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Torrent, “Galatasaray’ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.