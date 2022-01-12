Dogecoin (DOGE) Önemli Listeye Geri Döndü

Bitcoin (BTC) 43 bin doları zorlamaya başlarken Dogecoin (DOGE) günün en çok değer kazanan altcoinleri arasında yer alıyor. Ancak Dogecoin için tek güzel gelişme bununla sınırlı kalmıyor. Balinaların ticaret hareketlerini takip eden WhaleStats’a göre balinalar son yirmi dört saatte Dogecoin alımlarını artırdı. Uzun zamandır balinaların en çok tercih ettiği 10 altcoin arasına girmekte zorlanan DOGE yeniden bu listeye adını yazdırdı.

Binance Balinaları Dogecoin (DOGE) Topluyor

Whalestats platformu, Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX) ve Binance Smart Chain (BSC) blok zincir ağlarında bulunan en yüklü 1000 hesabı takip ederek bu hesapların davranışlarını takip ediyor. Platformun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşıma göre BSC balinaları son yirmi dört saatte en çok Binance Coin ticareti gerçekleştirdi. BNB bugün %2,6 değer kazanarak 465 dolara yükseldi. Bu hesapların en çok ilgi gösterdiği ikinci altcoin Ethereum oldu. Hafta sonu 3 bin doların altına gerileyen ETH bugün 3.200 dolar bandında seyrediyor.

Çok uzun bir zaman boyunca bu listeden uzak kalan Dogecoin sabah saatlerinde ilk on altcoin arasına adını yazdırmayı başardı. DOGE aynı zamanda günün en çok değer kazanan altcoinleri arasında bulunuyor. Son yirmi dört saatte %6,7 değer kazanan değerli coin şu anda 0,15 dolardan işlem görüyor.

Venus BETH (vBETH) Aylık Ticaret Hacminde İlk Sırada

Binance Smart Chain üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları balinaların radarından düşmüyor. Son yirmi dört saatte BSC balinalarının en çok ilgi gösterdiği altcoinler arasında vETH ve Pancake (CAKE) yer alıyor. Aylık ticaret hareketlerini incelediğimizde Venus Protokol’ün ilk sırada bulunduğunu görüyoruz. Venus Protocol, BSC’de bulunan en popüler DeFi’ler arasında bulunuyor. Venus Protocol’ün yerel tokenı XVS, piyasa değerine göre oluşan listede 352. sırada yer alıyor. Buna karşılık protokol üzerinde çok sayıda altcoin ticareti ve türev işlemler yapılabiliyor.

Yıl boyunca sert inişler ve sert çıkışlar sergileyen BabyDoge 2022 yılına en iyi giriş yapan kripto para birimleri arasında yer alıyor. BABYDOGE yeni yıla 0,0..018 dolardan giriş yaptı ve yakaladığı yükseliş trendinin ardından 0,0..048 dolara kadar tırmandı. Bu dönemde en çok PancakeSwap üzerinden işlem gören altcoin henüz Binance ya da Coinbase gibi popüler kripto para borsalarında listelenmiyor. Şu ana kadar BABYDOGE listeleyen en prestijli merkezi borsalar arasında Gate.io ve OKEx ilk iki sırada yer alıyor. BABYDOGE aynı zamanda Ethereum ekosisteminde faaliyet gösteren Uniswap (UNI) platformunda da listeleniyor.

Dogecoin Katili Shiba Inu (SHIB) Takibini Sürdürüyor

2021 yılında tıpkı DOGE gibi yüksek bir performans sergileyen Shiba Inu son yirmi dört saatte %5,4 değer kazanarak DOGE’yi takibini sürdürdü. Ethereum ekosisteminde en çok ticareti yapılan altcoinler arasında yer alan SHIB aynı zamanda ETH balinalarının en çok yatırım yaptığı ikinci altcoin olarak değerlendiriliyor. ETH balinaları şu anda en çok FTX Token (FTT) ticareti yapıyor.

Mark Cuban’dan DOGE Yorumu

NBA takımlarından Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, Dogecoin’in Bitcoin’e oranla daha verimli bir ödeme aracı olduğunu düşünüyor. Cuban özellikle 2021 Nisan-Mayıs döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sık sık DOGE’yi konu edindi. Başarılı yönetici takımının sponsor ürünlerinin satışında Dogecoin de dahil olmak üzere çok sayıda kripto para birimini kabul etti. Ancak müşterilerin en çok DOGE kullanarak ürünleri almayı tercih ettiği belirtildi. Bitcoin sözcülerinden Preston Pysh, DOGE’nin son yedi aylık performansını öne sürerek Cuban’ı eleştirdi. Cuban dün paylaştığı bir yorumunda, bu eleştiriye rağmen Dogecoin’in Bitcoin’den daha iyi bir ödeme aracı olduğu fikrini koruduğunu gösterdi.

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