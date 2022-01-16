Djokovic’in Avustralya vizesinin iptaline karşı açtığı davanın görülmesine başlandı

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Sırp tenisçi Novak Djokovic’in Avustralya vizesinin iptaline karşı açtığı dava görülmeye başlandı. Ünlü raket, Avustralya’da kalıp kalamayacağını belirleyecek duruşmayı video konferans yöntemiyle takip ediyor.

Sırp tenisçi Novak Djokovic’in Avustralya’da kalıp kalamayacağını belirleyecek dava başladı. Melbourn’deki Avustralya Federal Mahkemesi’nde görülen davaya, ünlü raket, duruşmaya avukatının ofisinden video konferans yöntemiyle katılıyor.

Avustralya vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic son duruşma öncesinde gözaltına alındı ve 4 gün kaldığı otele yeniden yerleştirildi.

Vize başvuru formunda kasıt olmaksızın yanlış bilgi verdiğini itiraf eden Djokovic, vizesinin ikinci kez iptal edilmesine avukatları aracılığıyla itiraz etti.

Ünlü tenisçinin avukatları, Djokovic’in aşı karşıtlarının sembolü olarak görüldüğü gerekçesiyle vizesinin iptal edildiğini ileri sürdü. Sırp raketin sınır dışı edilmesi kararına son duruşmaya kadar tedbir getirildi.

Koronavirüs aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını iletmişti.