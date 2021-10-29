Derbi Heyecanı’na Saatler Kaldı

Sultanlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı başladı. Bu hafta Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Galatasaray derbisi yaşanacak. Tüm voleybol severlerin merakla beklediği dev derbi, TRT Spor Yıldız ekranlarından da naklen yayınlanacak. Haftanın maçı olarak nitelendirilen bu önemli karşılaşma yarın saat: 18:00’de başlayacak.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 6’ncı hafta heyecanı sürüyor. Haftanın maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk edecek.

İki takımın da ligde birer yenilgisi bulunuyor. Sarı lacivertliler 12 puanla ikinci, sarı kırmızılılar ise 11 puanla 5’inci sırada.

Set başına 3,2 blok ortalaması yakalayan Fenerbahçe Opet, bu alanda liderliğini sürdürüyor.

Set başına 1,9 ‘ace’ bulan Galatasaray HDI Sigorta ise servislerde en etkili takım konumunda.

Sarı lacivertlilerde Arina Fedorovtseva en skorer oyuncu olarak dikkat çekerken, sarı kırmızılı takımda ise Alexia Carutasu hücum gücünü üstlenen isim oldu.

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 9’unu Fenerbahçe Opet, 1’ini ise Galatasaray HDI Sigorta kazandı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda saat 18’de başlayacak derbi mücadelesi, TRT SPOR Yıldız’dan naklen yayınlanacak.