DeFi 3.0’a Doğru Bir Adım: Alfprotocol Nedir?

Alfprotocol geliştirme ekibinin önem verdiği konuların başında kullanıcıların daha rahat işlem yapabilmeleri için hatasız, sorunsuz ve verimli bir protokol sunabilmektir.

Bu nedenle kullanıcı arayüzü kapsamlı bir şekilde revize edildi. Alf’in amacı, kullanıcının platformda kolaylıkla gezinebilmesini ve platformdan ve tüm özelliklerinden tam olarak yararlanabilmesini sağlamaktır.

Bugün Alfprotocol, kullanıcı arayüzüne ilk bakışı sunuyor. Tasarım kesinleşmemiş olsa da, önizleme ekibin planladıklarına dair kapsamlı bir genel bakış sunuyor. Kullanıcı arayüzünün son versiyonu görünüşte biraz değişebilir ancak aynı işlevselliği korur.

Alfprotocol Kontrol Paneli

Alfprotocol için gösterge paneli, pazarın performansının kısa bir görüntüsünü sağlayacaktır. Kullanıcılar, kilitlenen tüm değeri, toplam arz ve talebi, en iyi performans gösteren çiftleri ve pazar dinamikleri hakkında her zaman güncel olduklarından emin olmak için diğer bilgileri görebilecekler.

Farming Paneli

Farming paneli, verilen çift üzerinde farming seçenekleri için kolay bir yol sağlayacaktır. Panel, ayrıntılı bakiye bilgileri ve beklenen yıllık kazanç ile kaldıraçlı ve kaldıraçsız farming seçeneklerine erişime izin verecek. Panel, yatırımcıların fonlarını taahhüt etmeden önce hayati kararlar almalarına yardımcı olacak tüm gerekli bilgileri sağlayacaktır.

Alf kullanıcıları aynı panelden yüksek kaldıraçlı farming seçeneklerine erişebilecek ve yalnızca 200x’e kadar kaldıraç elde edilebilecek. Bunun nedeni, protokolün Solana’nın yıldırım hızındaki blok zincirini kullanmasıdır. Bu, sağlıksız pozisyonların güvenli bir şekilde izlenmesini ve tasfiye edilmesini sağlayacaktır.

Alfprotocol’daki ekip şu anda protokolü geliştirmeye devam etmek için çok çalışıyor. Platformun daha gelişmiş bir önizlemesinin yakında çıkması bekleniyor.

Alf Protocol hakkında daha fazla bilgi edinin ve daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin.

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