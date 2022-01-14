Dani Carvajal’in testi pozitif

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de forma giyen İspanyol sağ bek Dani Carvajal’in COVID-19 testi pozitif çıktı.

2013 yılında Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’dan Real Madrid’e transfer olan oyuncu, takımı ile 2014, 2016, 2017 ve 2018’de dört Şampiyonlar Ligi, aynı yıllarda Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 2017 ile 2020’de de La Liga zaferi yaşadı.

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İspanyol ekibi ile toplamda 311 maça çıkan oyuncu, 7 gol atıp 51 de asist yaptı.

La Liga’nın 2022’de yürürlüğe koyduğu uygulama ile oyuncular ve çalışanlar kulüp tesislerine her giriş yaptığında yeni bir COVID-19 testi yaptırma zorunda.