Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahmet Çalıkın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık’ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.
Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık’ın kullandığı otomobil, Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti.
Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor’da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.