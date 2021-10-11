Belçika A Milli takımının ve Real Madrid’in tecrübeli file bekçisi Courtois sonunda isyan bayrağını çekti. Belçika milli takımının İtalya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçının ardından basın toplantısında konuşan tecrübeli eldiven, yoğun maç temposundan dolayı ağır eleştirilerde bulundu.

İspanya’nın önde gelen kulüplerinden biri olan Real Madrid’in kalecisi Courtois, aynı zamanda Belçika milli takımının kalesini da koruyor. Kulüpler düzeyinde Lig, UEFA Şampiyonlar ligi, milli takımlar düzeyinde Avrupa Kupası, UEFA Uluslar Ligi ve son olarak 2022 Dünya Kupası gibi bir çok kulvarda oynayan Courtois bu maç temposuna futbolcuların dayanmasının çok zor olduğunu açıkladı.

Futbolcu Sağlığı İkinci Plana Atıldı

Tüm spor dallarında her şeyden önce sporcu sağlığı gelir. Ancak deneyimli kaleci Courtois, dün oynanan İtalya Belçika maçının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Hem milli takım hem de kulüp düzeyinde birden fazla kulvarda top koşturan Courtois, para uğruna sporcu sağlığının ikinci plana atıldığını iddia etti.

UEFA Uluslar Ligi’nde Fransa İspanya’yı devirerek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında İtalya ile karşılaşan Belçika ise bu maçı 2-1 kaybederek turnuvayı 4. olarak tamamladı. Ancak üçüncülük maçına Belçika’nın file bekçisi Courtois’in açıklamaları damga vurdu. Courtois, UEFA ve FIFA’yı para uğruna futbolcu sağlığını hiçe saymakla suçladı.

Courtois, “Maç temposu oldukça yoğun. Haziran’da yeniden Uluslar Ligi başlayacak. Kasımda Dünya Kupası var. Tüm bu milli maçların yanında kulüp düzeyinde de bir çok maç oynuyoruz. Üst düzey futbolcular büyük sakatlıklar yaşayacak. Artık bizim sağlığımız kimsenin umurunda değil. Neden bu kadar fazla turnuva var? Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta iznimiz var. Bu süre üst düzey efor sarf eden bir sporcunun dinlenebilmesi için asla yeterli bir süre değil. Artık bu duruma futbolcular olarak ses çıkarmamız gerek.” sözleriyle tepki gösterdi.

Courtois eleştirilerine şu şekilde devam etti; “Dünya Kupası ve Avrupa Kupasının birer yıl aralıkla düzenlenmesi gündemde. Bu sene yeni bir organizasyon olan Konferans Ligi çıktı. Bu kadar fazla maç yapmamızın tek sebebi UEFA ve FIFA’nın ceplerini daha fazla doldurmak istemesi. Daha fazla para kazanmak için bizi inanılmaz bir maç temposuna mecbur bırakıyorlar. Biz robot değiliz.”