Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Muart Göle, Adana Demirspor karşısında 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına da yenilgiyle giriş yaptı. Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi İstanbul’da 2-1’le geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe’nin golü 29. dakikada Enner Valencia’nın penaltı golü ile gelirken, Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Gökhan İnler ve 46. dakikada Younes Belhanda attı.

Bu sonucun ardından 32 puanda kalan Fenerbahçe, 5. sıraya geriledi. Adana Demirspor ise puanını 33 yaparak 4. sıraya çıktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Zeki Murat Göle, “Çöküşün nedeninin duygusal olduğunu düşünüyorum. Takım olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Oyuncularımız maçı çevirmeyi çok istediler ama bu duygusal durum, onları oyun disiplininden uzaklaştırdı” dedi. Göle, Fenerbahçe taraftarından özür dilediğini de sözlerine ekledi.