CoinGecko: En Çok Takip Edilen 30 Altcoin

Önde gelen kripto para veri toplayıcısı CoinGecko, “son bir haftada en çok takip edilen 30 altcoin” listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında son haftalarda gösterdiği başarılı performansın ardından popüler NFT platformu OpenSea’yi geride bırakan LooksRare bulunuyor. Listede Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi köklü kripto para birimleri son sıralarda yer buldu. Buna karşılık aylardır bu listenin vazgeçilmezlerinden olan Shiba Inu (SHIB) ve bugün Tesla’nın ödeme aracı olarak açıkladığı Dogecoin (DOGE) ise bu sefer liste dışında kaldılar. Listenin ilk beş sırası şu şekilde oluştu:

LooksRare

MoonBeam

HectorDAO

Fantom

PolkaBridge

Listede merkeziyetsiz finans (DeFi) ve birinci katman blok zincir platformlarının çokluğu dikkat çekiyor. Wonderland (TIME) son haftalarda en çok takip edilen altcoinlerden biri. Bununla birlikte Wanchain ve Polygon (MATIC) gibi ikinci katman projeleri de ilgi çekmeye devam ediyor. Polygon önümüzdeki hafta London güncellemesini devreye sokacak.

Popülerliğini Artıran Altcoin: LooksRare

NFT teknolojisinin gelişmesi ve yüz milyonlarca dolarlık bir ekonomi oluşturması çok sayıda NFT pazarının oluşmasına yol açtı. Mintable, OpenSea ve Rareble gibi isteyen herkesin dahil olabildiği platformların yanında bazı özel pazarlar sadece seçtikleri NFT koleksiyonların ürünlerini pazarlıyor.

Bu pazarlar arasına sonradan aktılan LooksRare işlem hacmine göre OpenSea dahil tüm platformları geride bıraktı. LooksRare CEO’su Hunter Orrell kullanıcıları ödüllendiren bir sistem inşa ettiklerini açıkladı:

“LooksRare, yalnızca ücretleri kâr olarak almak yerine aktif kullanıcıları alım satımları için ödüllendiren bir NFT pazar yeri sunmak için başlatıldı. Şu anda dışarıda tonlarca pazar yeri var ve daha fazlasına yer olduğuna inanıyorum. Buna rağmen kullanıcılara benzersiz bir şey sunmaları gerekiyor. LooksRare, yalnızca kullanıcıların ödüllendirilmesine izin vermenin yanı sıra, diğer platformlardan daha fazla araç sağlamaya odaklanıyor.”

Polkadot Parachain Zinciri MoonBeam Açıldı

Bu hafta en çok takip edilen ikinci altcoin MoonBeam oldu. 2021 Kasım ayında başlayan Polkadot parachain müzayedelerini kazanan platformlardan biri olan MoonBeam bu hafta içi Polkadot ana ağına transfer işlemlerini tamamen bitirdi ve Polkadot’ta aktif bir şekilde faaliyet göstermeye başlayan ilk parachain olma unvanını aldı:

“Polkadot üzerindeki tamamen Ethereum uyumlu akıllı sözleşme platformu Moonbeam, büyük bir bekleyişin ardından Polkadot’a lansman sürecini tamamladı. Bu lansmanla birlikte, Moonbeam, Polkadot’taki ilk tam operasyonel parachain oldu ve Moonbeam ekosistemindeki 80’den fazla projenin devreye alınması için kapı açtı. Moonbeam’in, kardeşi parachain Moonriver’ın DApp dağıtımlarını ve kullanımını Kusama ağına getirmesiyle aynı şekilde Polkadot’a önemli bir etkinlik getirmesi bekleniyor.”

Listede, Moonriver ve PolkaBridge gibi yine Polkadot ekosisteminde faaliyet gösteren projeler de yer aldı.

Birimci Katman Kripto Para Birimleri

Listede en çok karşımıza çıkan kategori birinci katman kripto para birimleri oldu. Oluşan liste ise şu şekilde:

Ethereum (ETH)

Fantom (FTM)

NEAR

Solana (SOL)

Terra (LUNA)

Binance Coin (BNB)

Avalanche (AVAX)

Harmony (ONE)

Hafta boyunca birinci katman platformlarında önemli gelişmeler yaşandı. NEAR, Web 3.0 projeleri için 150 milyon dolarlık bir fon duyurdu. Bu fonun toplanmasına hem Solana hem de Avalanche’ı da destekleyen Three Arrow Capital öncülük etti.

Öte yandan Bank of America bu hafta yayınladığı bir raporda Solana’nın gelecek vadeden projeler arasında yer aldığına değindi.

Listeye Giremeyen 5 Popüler Altcoin

Shiba Inu ve Dogecoin gibi popüler topluluk kripto paraları listeye giremedi. Son zamanların en popüler kategorilerinden bir metaverse oldu. Samsung’un Decentraland (MANA) üzerinde mağaza açması ve Disneyland’ın kendi metaverse platformunu açacağını duyurmasına rağmen MANA, Gala Games ve The Sandbox (SAND) gibi bazı önemli metaverse projeleri listeye giremedi.

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