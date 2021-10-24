Çıkışa Geçen Başakşehir Antalya Deplasmanında

Son iki sezondur oldukça zorlu günler geçiren Başakşehir, Emre Belözoğlu’nun takımın başına gelmesiyle çıkış yakaladı. Geçen hafta Beşiktaş karşısında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, bu maçtan 3-2 galibiyetle ayrılmasını bildi. Şimdi deplasmanda Antalyaspor ile ikinci sınavını verecek olan Emre Belözoğlu, yine galibiyet peşinde.

Başakşehir şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunun ardından önlenemeyen bir çöküş yaşadı. Geçtiğimiz sezon küme düşme tehlikesi dahi geçiren Başakşehir, son haftalarda lige tutundu. Bu sezona umutla başlayan boz baykuşlar, ne yazık ki ilk 4 maçın tamamında mağlup oldu. Çıkış arayan yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman ile yolları ayırdı ve takımın başına Emre Belözoğlu geldi. İlk maçında Beşiktaş’ı devirmeyi başaran Emre Belözoğlu, Antalya deplasmanında da kayıpsız dönmek istiyor.

Başakşehir Eski Günlerine Dönmek İstiyor

Süper Lig’e çıktığından beri ligin üst sıralarına oynayan Başakşehir, geçtiğimiz sezon ciddi kan kaybetti. Küme düşme potasına dahi giren Başakşehir’i son haftalarda toplanan puanlar ayakta tuttu. Ancak bu sezonun ilk haftalarında alınan sonuçlar da yönetimi memnun etmedi. Geçen sezonun sonlarına doğru takımın başına getirilen Aykut Kocaman, alınan bu sonuçların ardından istifa etti. Teknik direktör arayışına girişen yönetim, bir dönem takımın kaptanlığını da yapan Emre Belözoğlu ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 10 hafta teknik direktörlük deneyimi yaşayan Emre Belözoğlu, ilk ciddi deneyimini de Başakşehir ile yaşıyor. Başakşehir’in teknik patronu olarak ilk maçını geçen senenin şampiyonu Beşiktaş ile yaşayan Belözoğlu, bu sınavı geçmeyi başardı. İlk maçını kazanan Belözoğlu, futbolculukta gösterdiği başarıyı teknik adamlık kariyerinde de sürdürmek istiyor. Ligin üst sıralarına oynamayı alışkanlık edinen Başakşehir de Emre Belözoğlu ile birlikte eski günlerine dönmenin peşinde.

Antalyaspor’da İşler Kötüye Gidiyor

Geçtiğimiz sezona da kötü başlayan Antalyaspor, takımın başına Ersun Yanal’ın gelmesiyle bir toparlanma evresi geçirmişti. Yanal’ın yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisiyle ligde kalma adına endişelerinden kurtulan Antalyaspor, ligin son 7 maçını kazanamadı. Bu geri gidiş bu sezon da devam etti. Sezonun ilk 8 maşında sadece 2 galibiyet alan Antalyaspor’da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz hafta takımın başına geçen Hollandalı teknik direktör Alfons Groenendijk ise ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

Artık bir çıkış yakalamak isteyen kırmızı beyazlılar, bu çıkış için hedefe Başakşehir maçını koydu. Tıpkı kendileri gibi geçtiğimiz hafta teknik direktör değişikliği yapan ve galip gelen Başakşehir’i kendi sahalarında yenmek isteyen Antalyaspor, böylelikle moral depolamak istiyor.