Chelsea, Tottenham’ı eledi, finale uçtu!

İngiltere Lig Kupası yarı finali rövanş maçında Chelsea, deplasmanda Tottenham’ı 1-0 mağlup ederek toplamda 3-0’lık skorla finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci maçında Chelsea, Tottenham deplasmanına konuk oldu. Maviler mücadeleyi 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Chelsea’ye galibiyeti getiren golü 18. dakikada Rüdiger kaydetti.
Tottenham’ın 40 ve 56’da penaltıları, 64’te ise Kane ile bulduğu gol VAR’da iptal edildi.
İngiltere Lig Kupası‘nda Chelsea, ilk maçı 2-0 kazanmıştı.
Chelsea, Liverpool-Arsenal eşleşmesini geçen tarafla 27 Şubat’ta finalde karşılaşacak.