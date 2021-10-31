Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Sevinmek İçin Erken

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, en yakın rakipleri Liverpool ve Manchester City’nin puan kaybettiği Premier Lig’in onuncu haftasında 3-0’lık Newcastle galibiyeti sonrası sevinmek için erken olduğunu vurguladı.

Premier Lig’in onuncu haftasında ligin zirve üçlüsünden yalnızca Chelsea üç puana uzandı. Manchester City evinde Crystal Palace’a 2-0 mağlup olurken Liverpool, Anfield’daki Brighton maçında 2-0 öne geçmesine rağmen bir puana razı geldi. Öte yandan Newcastle United’a konuk olan Maviler, sahadan Jorginho’nun bir ve Reece James’in iki golüyle 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 25 puanla en yakın rakibi Liverpool’un üç puan önünde liderlik koltuğunda oturan Chelsea’de teknik direktör Thomas Tuchel, sevinmek için erken olduğunu vurguladı.

“Başka sahalardaki sonuçlara sevindiğimiz hiçbir zama olmayacak. Öncelikle bunun için çok erken. Ve ikinci olarak biz kendimize odaklanmak istiyoruz çünkü ne ekersen ou biçersin. Biz bunu yapmıyoruz.

“Gitmemiz gereken uzun bir yol var ve eğer bizim diğer sonuçlar nedeniyle daha mutlu olduğumuzu düşünüyorsanız bu doğru değil.”

“Bugün topsuz oyundaki performansımızdan dolayı memnunum. Bu ilk dakikadan son dakikaya kadar anahtardı. Topsuz oyunda gösterdiğimiz efor ve disiplin bu konuda anahtardı.”

“Ayaklarımız yere basmalı ve kazanabileceğimiz maçlarda gösterdiğimiz eforun ne olduğunun farkında olmalıyız. Bugünkü takım eforundan dolayı çok memnunum.”

“Başka takımların sonuçlarını kutlamıyoruz. Bu ligde her takıma maç kaybedebilirsiniz. Biz kendimize odaklanıyoruz, devam ediyoruz ve nereye gideceğine bakacağız ama önümüzde uzun bir yol var.”