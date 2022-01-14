ChainLink (LINK) 50 Dolar Üzerindeki Hedefe Ulaşabilir mi?

Chainlink (LINK) yükselen paralel kanalın orta bölgesinde hareket ediyor. Yükselen paralel kanal ise 2021 yılı Temmuz ayından bu yana varlığını koruyor. Dolayısıyla trend yönünün geleceğini belirleyebilmek için LINK’in paralel kanalın orta bölgesinde tutunması ya da bu bölgeden reddedilmesi gerekiyor.

Chainlink Yükselişe Geçti

Chainlink (LINK) 20 Temmuz’da 13,38 dolar seviyesinden bir sıçrama gerçekleştirdi. Ayrıca yükseliş hareketi, sıçramanın ardından da devam etti. Böylece LINK, 10 Kasım’da 38,31 dolar seviyesinde bir tepe oluşturdu. Buna ek olarak, yükselen paralel kanalın direnç çizgisi de onaylandı (kırmızı ok). Öte yandan yükselen paralel kanal, fiyat hareketinin tamamını içeriyor.

Daha sonra bir miktar değer kaybı yaşandı ve 15,32 dolar seviyesinde bir dip meydana geldi. Ancak LINK, 4 Aralık’ta dip seviyeden sıçrama gerçekleştirmeyi başardı. Dolayısıyla bu süreçte, aşağı oldukça sarkan uzun bir fitil oluştu (yeşil ok). Bu fitil, alım baskısına ilişkin bir işaret olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, fitilin oluşmasının ardından başlayan yükseliş hareketinin hala devam ettiği göze çarpıyor.

Chainlink şu anda yükselen paralel kanalın orta bölgesinde hareket ediyor. Sonuç olarak, uzun vadeli trendin yönünü belirleyebilmek için LINK’in paralel kanalın orta bölgesinde tutunması ya da bu bölgeden reddedilmesi gerekiyor.

LINK Grafiği (TradingView)

Teknik Göstergeler Chainlink İçin Ne Diyor?

Günlük grafiğe bakıldığında, Chainlink fiyatının yükselen paralel kanalın orta bölgesinden reddedildiği görülüyor. Ancak günlük grafik ölçeğindeki teknik göstergeler, hala yükseliş eğilimi taşıyor.

Kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaları (MA) esas alan MACD, pozitif bölgeye geçti. Bu durum, kısa vadeli hareketli ortalamalanın uzun vadeli hareketli ortalamadan daha hızlı olduğunu gösteriyor ve yükseliş trendinin devam ettiğine işaret ediyor. Ayrıca bir ivme göstergesi olan RSI, 50 seviyesi üzerine geçti (yeşil ok). RSI’ın bu hareketi, yükseliş trendinin devam ettiğine ilişkin bir diğer işareti oluşturuyor.

LINK Grafiği (TradingView)

Dolayısıyla en muhtemel senaryoya göre Chainlink, kısa vadeli bir destek bulabilir, yüksek bir dip oluşturabilir ve daha sonra yükseliş hareketine devam edebilir.

Bu durumda en yakın destek bölgesi, 20,4 dolar ile 22 dolar aralığında yer alıyor. Bu seviyeler ise sırasıyla, 0,5 fib. düzeltme seviyesini ve 0,618 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor. Ayrıca bu aralıkta yer alan destek bölgesi, yükselen destek çizgisiyle de kesişiyor.

LINK Grafiği (TradingView)

Dalga Sayımı Analizi

Ünlü kripto para analisti @Altstreetbet, Twitter hesabı üzerinden bir Chainlink grafiği paylaştı ve fiyatın 43,5 dolar seviyesine doğru artış kaydedebileceğini ifade etti.

Kaynak: Twitter

En muhtemel dalga sayımı analizine göre Chainlink, A-B-C şeklindeki bir düzeltmenin C dalgası içinde hareket ediyor olabilir. Bu düzeltmede B dalgası (vurgulanan bölge), standarttır ve düşüş hareketinin her iki parçası da 1:1.61 oranına sahiptir (siyah). Bu oran ise bu tür düzeltmelerde yaygın olarak görülüyor.

Ayrıca fiyat hareketinin tepe noktası için en olası hedefler, 38 dolarda ve 52 dolarda yer alıyor. A ve C dalgalarının 1:1 oranını vermesi (beyaz), 38 dolar seviyesinde bulunan hedefe işaret ediyor. Öte yandan A ve C dalgalarının 1:1.61 oranını vermesi (beyaz), 52 dolar seviyesinde bulunan hedefi gösteriyor.

LINK Grafiği (TradingView)

BeInCrypto’da yayımlanan 13 Ocak 2022 tarihli Bitcoin analizini okumak için lütfen buraya tıklayınız.

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