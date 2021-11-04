Cezası Neyse Ödeyeceğiz

UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı ağırlayacak olan Galatasaray’ın başkanı Burak Elmas, stada tam kapasite seyirci alınması hakkında bir açıklamada bulundu. TFF’nin izin vermemesine rağmen Lokomotiv Moskova maçı biletlerini tam kapasite olacak şekilde satılması üzerine, Başkan Elmas, “Cezası neyse öderiz.” dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Basketbol Başkanı Federasyonu seçimleri için gittiği Ankara’da önemli açıklamalarda bulundu. Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite açtıkları konuya değinen Elmas “Cezası ve bedeli neyse öderiz” açıklaması yaptı.

“Cezası bedeli neyse öderiz”

Tam kapasite oynamamızın birçok yaptırımı olabilir. Hepsini düşündük ve karar verdik. Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız ve aşısını yaptırmış taraftarlarımızın statta olmasını hak ettiklerini düşündük. Cezası, bedeli neyse öderiz.

“Galatasaray’ın haklarını ezdirmeyiz”

Çakal arkadaşlar var hemen çıkmışlar, Galatasaray’a büyük cezalar verileceğini söylemişler. Hepsini takip ediyoruz. Galatasaray’ın haklarını ezdirmeyiz. Nazik olduğumuz kadar, sert de davranmayı biliriz. Gerek görürsek, bunu da yapmaktan çekinmeyiz.

“Başka takımları suçlamak doğru değil”

Ahmet Nur Çebi ile defalarca konuştum. Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Galatasaray’ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir.

“Biz Beşiktaş ‘ı tebrik ettik”

Biz Beşiktaş’ı tebrik ettik ve haklı galibiyet dedik. Kendi adımıza gereken dersleri çıkaracağımızı söyledik. Biz her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırız. Galatasaray her zaman farklılık yaratmıştır.