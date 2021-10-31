Cercle Brugge Royal Antwerp maçı canlı izle bilyoner Belçika Jupiler Pro Lig’inin 13.haftasında, ligde çıkış arayan Cercle Brugge evinde, düşüşe geçen Royal Antwerp’i konuk edecek. Müsabaka 18.00’da başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

Cercle Brugge Çıkış Arıyor

Ligde 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Cercle Brugge, son olarak Standard Liege ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından Belçika Kupasında KVK Tienen’i konuk ettiler ve müsabakayı 3-0 kazanarak üst tura geçtiler. Şimdi ligde hem galibiyet özlemlerini sonlandırmak hem de çıkışa geçmek istiyorlar. Bu hafta karşılaşacakları Royal Antwerp karşısında işlerinin hiç de kolay olmayacağını düşünüyorum. Bu sezon evlerinde oynadıkları mücadelelerde; 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Karşılaşma öncesinde Leonardo Lopes kart cezasından dolayı takımdaki yerini alamayacak.

Royal Antwerp Kupadan Elendi

Royal Antwerp, ligde son olarak Club Brugge ile karşılaşmış ve mücadeleden 1-1 beraberlik ile ayrılmıştı. Ardından Belçika Kupasında Westerlo’ya konuk oldular ve mücadeleyi 2-1 kaybederek kupaya veda ettiler. Şimdi lige döndüler ve Cercle Brugge deplasmanına çıkacaklar. Buradan galibiyet ile ayrılarak yeni bir çıkış yakalamak istiyorlar. Bu sezon ligde dış saha maçlarına baktığımızda; 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Björn Engels kart cezasından dolayı; Sander Coopman ise sakatlığı sebebiyle takımdaki yerlerini almayacaklar.

Bahis Tahmini

İki takım arasında çok fazla kalite farkı var. Royal Antwerp’in kaybettiği puanları bu maç ile beraber telafi edeceğini düşünüyorum.