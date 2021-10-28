Celta Vigo Real Sociedad maçı canlı izle Spor Smart

İspanya La Liga’nın 11. haftasında Celta Vigo ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Celta Vigo Real Sociedad maçı canlı izle. Saat 20:00’de başlayan müsabaka Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Celta Vigo Real Sociedad maçı saat kaçta hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 11. haftasında Celta Vigo ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izleyebileceğiniz link haberimizde. Celta Vigo Real Sociedad maçı saat 20:00’da başladı ve D-Smart platformunda Spor Smart kanalından ve S Sport Plus’tan canlı olarak izlenebiliyor.

İki takım arasında oynanan son maçı Real Sociedad 2-1 kazanmıştı.

La Liga’da Celta Vigo son maçında Getafe’yi 3-0 mağlup etti. Real Sociedad ise Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı.

La Liga’da 10 maç sonunda Celta Vigo’nun 10, Real Sociedad’ın 21 puanı bulunuyor.

Celta Vigo Real Sociedad maçı bahis oranları kaç?

1: 2.47

0: 2.70

2: 2.24

Celta Vigo Real Sociedad maçı canlı izle

Celta Vigo Real Sociedad maçını canlı izleyebileceğiniz link.