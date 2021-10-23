Çaykur Rizespor Nihayet Galibiyetle Tanıştı

2021-22 sezonunun en kötü başlangıcına imza atan Çaykur Rizespor, ligin 10. haftasında nihayet galibiyetle tanıştı. İlk 9 hafta galibiyet yüzü göremeyen yeşil beyazlılar, son haftaların çöküş yaşayan takımı Kasımpaşa’yı ağırladığı maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Böylelikle ilk galibiyetini alan Çaykur Rizepsor moral buldu.

Bu sezonun en kötü başlangıcını yapan ve ilk 9 haftanın en az puanına sahip olan takımı Çaykur Rizespor ilk galibiyetini aldı. Bu güne kadar sadece 1 beraberliği bulunan Rize ekibi, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 3. maçında galibiyetle tanıştı. Bu galibiyetle ilk kez hanesine 3 puan yazdıran Rizespor, puanını 4’e çıkardı.

Rize’de İlk Galibiyet

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Son haftaların en kötü sonuçlarını alan takımlarının karşılaşmasında her iki takımın da tek hedefi galibiyetti. Galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkan Rizespor, sahaya koyduğu iyi futbolla ilk galibiyetini aldı. Hamza Hamzaoğlu’nun takımın başına geçmesiyle daha iyi futbol oynamaya başlayan Rizespor, bu galibiyetle moral depoladı.

Sezona Bülent Uygun yönetiminde başlayan Çaykur Rizespor, 6 hafta boyunca sadece 1 puan toplayabildi. 5 maçını kaybeden Rizespor’da Bülent Uygun ile yollar ayrılırken, takımın başına Hamza Hamzaoğlu getirildi. İlk maçında Galatasaray ile karşılaşan Hamzaoğlu, maçın ilk yarısından 2-1 öne geçmesine karşın skoru koruyamadı. Son saniye golüyle mağlup olan Rizespor’da oynanan oyun umut vericiydi. Bugün ise Kasımpaşa’yı ağırlayan yeşil beyazlılar, bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almış oldu.

Kasımpaşa Hızla Dibe Çöküyor

Sezona çok da kötü olmayan bir performansla başlayan Kasımpaşa ilk 3 maçında kaybetmedi. 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Kasımpaşa, ardından gelen 7 maçında ise hiç galibiyet alamadı. Sezonun 2. haftasında takımın başına gelen Cihat Arslan ilk maçını kazansa da, sonrasında galibiyeti adeta unuttu. 8 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ekibi, bu maçların 6’sını ise kaybetti.

Kasımpaşa’da işler istendiği gibi gitmiyor. Sezonun 2. haftasında takımın başına getirilen Cihat Arslan yönetiminde ilk maçını kazanan Kasımpaşa bu galibiyetle umutlanmıştı. Ancak bu maçın ardından gelen 8 maçta da galibiyete hasret kalan Kasımpaşa, şu an Çaykur Rizespor’un 1 basamak üstünde ligin 19. sırasında yer alıyor. Sezona 3 maçta 5 puan gibi fena sayılmayacak bir başlangıç yapan mavi beyazlı ekip, kalan 7 haftada ise sadece 1 puan toplayabildi.