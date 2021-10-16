Süper Lig’de sezonun 9. haftası başladı. İlk 8 haftada galibiyet alamayan tek takım olan Çaykur Rizespor, ligin yeni ekiplerinden Giresunspor’a konuk olacak. Galibiyet yüzü göremeyen Çaykur Rizespor, ilk galibiyetini arıyor. Sadece 1 galibiyeti bulunan Giresunspor ise üst üste 2. galibiyetini alarak moral bulmanın peşinde.

Süper Lig’de tam 8 hafta geride kalmış olmasına karşın Çaykur Rizespor’un henüz galibiyeti yok. Geçtiğimiz sezon da oldukça zor günler geçiren ve son hafta kümede kalabilen Çaykur Rizespor, artık bu kötü gidişe son vererek ilk galibiyetini almanın peşinde. Öte yandan geçen hafta Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönen Giresunspor ise üst üste ikinci galibiyetini alarak moral bulmak istiyor.

Çaykur Rizespor Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor

Çaykur Rizespor sezona adeta kabus gibi başladı. İlk 8 haftada çıktığı 7 maçı kaybeden yeşil beyazlılar, sadece ikinci hafta oynanan Karagümrük maçında golsüz beraberlikle 1 puan çıkarabildi. Kötü gidişata son vermek adına teknik direktörlük değişikliğine gidilse de Hamza Hamzaoğlu da ne yazık ki Çaykur Rizespor’a henüz puan kazandıramadı. Sezonun bir diğer kötü başlayan takımı Giresunspor ise ilk galibiyetini geçen hafta aldı. Çaykur Rizespor şimdi Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.

Sezona Bülent Uygun ile başlayan Çaykur Rizespor’un 8 hafta geride kalmasına karşın sadece 1 puanı bulunuyor. Sezonun en kötü başlangıcını yapan takımı olan Çaykur Rizespor, bu güne kadar çıktığı 7 maçı kaybetti. Yönetim takımın bu durumuna bir çözüm bulmak için Bülent Uygun ile yolları ayırırken, teknik direktör olarak takımın başına Hamza Hamzaoğlu getirildi. Ancak Hamza hoca yönetimindeki yeşil beyazlılar da henüz puanla tanışamadı.

Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile birlikte sahaya galibiyet için çıkmaya başladı. Oynanan pozitif futbol keyif verse de henüz puanla tanışamadılar. Ligin 8. haftasında Galatasaray karşısına çıkan Çaykur Rizespor, nefes kesen maçta ilk yarıda 2 gol bulup devreyi 2-1 önde kapatsa da skoru koruyamadı ve son saniyede gelen Galatasaray golüyle sahadan mağlup olarak ayrıldı. Bu hafta Giresunspor’a konuk olacak olan Rize temsilcisi artık galibiyetle tanışmak istiyor.

Giresunspor Moralli

Sezona en kötü başlangıcı yapan bir diğer takım ise Giresunspor oldu. Yıllar sonra Süper Lig’de mücadele etme şansı yakalayan Giresunspor, ilk 4 maçını kaybetti. Ardından toparlanan Giresun temsilcisi, kalan 4 maçında sadece Fenerbahçe’ye kaybederken, beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan topladı.

İlk galibiyetini geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 1-0’lık skorla alan Giresunspor, son haftalarda gösterdiği performanstan dolayı rakibine göre daha moralli. Saha avantajını da elinde bulunduran Giresun temsilcisi, bir galibiyet daha alarak hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor.