Sezona en kötü başlangıcı yapan Çaykur Rizespor bir türlü bu kabusa son veremedi. Sadece 2. maçta Karagümrük ile golsüz berabere kalarak 1 puan kazanabilen Rize temsilcisi, 9 haftadır kazanamıyor. 9 maçının 8’ini kaybeden Çaykur Rizespor 1 puanla son sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, 8 haftalık galibiyet hasretine son vermek adına çıktığı Giresunspor deplasmanından da 2-0’lık mağlubiyetle döndü. Maçın hemen başında gördüğü kırmızı kartla yıkılan Rize ekibi, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kalırken, mağlubiyet serisi de 7 maça çıktı.

Çaykur Rizespor Bu Sezon Maç Kazanamadı

Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor adeta uçurumdan yuvarlanırcasına mağlubiyetlerine devam ediyor. Sezona yenilgiyle başlayan yeşil beyazlılar, tek puanını sezonun ikinci maçında Karagümrük deplasmanında almıştı. Bu maçtan sonra oynanan 7 maçını da kaybeden Rize temsilcisinde kötü gidişata kimse dur diyemiyor.

Çaykur Rizespor sezona Bülent Uygun yönetiminde başlamıştı. 6 maçta sadece 1 puan toplayabilen Bülent Uygun ile yollar ayrılırken, takımın başına deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu getirildi. Ancak Hamza Hoca da Çaykur Rizespor’a galibiyeti getiremedi. Sezon başından bu yana çıkılan 9 maçta hiç galibiyet yüzü göremeyen yeşil beyazlılar, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçı da kaybetti.

Giresun Spor Üst Üste 2. Galibiyetini Aldı

Sezona en kötü başlangıcı yapan bir diğer takım da Giresunspor olmuştu. 49 yıl sonra Süper Lig’de mücadele etme şansı yakalayan Giresun ekibi, 7 maçta galibiyetle tanışamazken, ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanında alarak moral bulmuştu.

Sezonun 9. haftasında artık galibiyet hasretini bitirmenin peşinde olan Çaykur Rizespor’u ağırlayan Giresun temsilcisi, ilk galibiyetini almış olmanın özgüveniyle maça daha moralli çıktı. Rakibinin 12. dakikada kırmızı kart görerek maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamasını da avantaja çeviren Giresunspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı ve puanını 8’e çıkardı.