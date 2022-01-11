CANLI İZLE – Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuşuyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın toplantısında konuşuyor.

Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Tecrübeli teknik adam bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek kulüp çalışanlarıyla veda etti.

Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Burak Elmas, Nef Stadı’nda basın toplantısı düzenliyor.

– Burak Elmas ne söyledi?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

“Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir kulüptür. Galatasaray’ın değerlerinde bir üslup vardır. Bu, bizim için çok önemlidir çünkü bizi, diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Eleştirileri saygıyla karşılayan bir başkanım. Kararlarımın bedelini ödemeye her zaman hazırım ama Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine, kulübe zarar verilmesine asla izin vermem. Herkes kendine çekidüzen versin.”

– Fatih Terim için ne söyledi?