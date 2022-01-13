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CANLI İZLE – Ahmet Nur Çebi ve Önder Karaveli konuşuyor

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik sorumlu Önder Karaveli basın toplantısında konuşuyor.

Çebi ve Karaveli, Vodafone Park’taki toplantıda siyah beyazlı beyazlı takımın gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor.

İlk olarak söz alan Ahmet Nur Çebi, “Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, sunulan raporla bir milat olmuştur. Bu, kimseyle bir hesap görme olayı değildir. Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Hakemlerle ilgili konuşan Çebi, “VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. İşini başarısız yapan hakemlerin cezalandırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ceyhun Kazancı’nın Beşiktaş’ın yeni sportif direktörü olduğunu duyuran Çebi, “Önder Karaveli, şu anda teknik direktörümüzdür. Bundan sonra da bu büyük projenin her daim bir parçası olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Söz alan Beşiktaş teknik Direktörü Önder Karaveli, “Ben, kalbimin sesiyle yaşayan bir insanım. Benimkisi, Türk futbolu, Türk gençleri için adanmış bir hayat. Bundan asla vazgeçmeyeceğim. Bana önce futbolcu, sonra da antrenör olma şansı tanıyan Beşiktaş için adanmış bir hayatım var. Beni bu hale getiren şey, öz kaynak düzeni” dedi.

Sergen Yalçın’a teşekkür eden Karaveli, “Daha önce de söyledim, bir kere daha söylüyorum. Beşiktaş U19 takımındaki teknik ekibe görev veren, Sergen hocadır. Bize inandı, güvendi. Görevde olduğu sürece, bize her konuda son derece yardımcı, destekçi oldu. Ona bir kere daha çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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