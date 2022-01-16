Hatayspor 4-2 Galatasaray maç özeti ve golleri izle Bein Sports Lig Tv Hatay Gs özet izle

Hatayspor 4-2 Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle Bein Sports Lig Tv Hatay Gs özet izle Hatay’da 6 gollü nefes kesen maçta kaybeden Galatasaray! Galatasaray yeni hocası Torrent ile çıktığı ilk maçta da kazanamadı. Hatay’da 6 golün çıktığı nefis maçta 2 kez öne geçen sarı kırmızılılar sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kıran kırana geçen Hatay’daki müthiş maçta kaybeden Galatasaray oldu… Süper Lig’in 21. haftasında yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk maçına çıkan sarı kırmızılılar 6 gol, 2 penaltı ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta 4-2 mağlup oldu.

İlk yarıda 2 kez öne geçen ve devreyi 2-1 önde kapatan Galatasaray ikinci yarıda savunmada verdiği büyük boşluklarla kalesinde tam 3 gol daha gördü ve maçı kaybetti.

Son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray 10. maçta da yeni hocasıyla galip gelmeyi başaramadı. Ömer Erdoğan yönetiminde son 7 maçta 5 mağlubiyet yaşayarak büyük bir düşüşe geçen Hatayspor ise mücadeleyi bırakmadığı maçta şeytanın bacağını kırdı ve 3 puanın sahibi oldu.

G.SARAY DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

Hatay’da karşılıklı gollerin, penaltıların ve VAR kararlarının yaşandığı heyecanlı mücadelede Galatasaray ilk yarıda Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gollerle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Hatayspor ikinci yarıda Mohamed Kamara ve Saba Lobjanidze’nin golleriyle öne geçti. 82’de Taylan Antalyalı oyundan atılınca Galatasaray kalan dakikalarda 10 kişi kaldı. Hızlı hücumda son sözü söyleyen Lobjanidze kendisinin 2. takımının 4. golünü atarak skoru belirledi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

23. dakikada Galatasaray, Emre Kılınç’ın golü ile maçta gol perdesini açtı. Patrick Van Aanholt’un sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Emre Kılınç’ın, hafif sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Hatay kalecisi Abdullah Yiğiter’in yanından ağlarla buluştu.

27’de Galatasaray penaltı kazandı. Dylan Saint-Louis’nin, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

28’de Patrick Van Aanholt penaltıyı kaçırdı! Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Patrick Van Aanholt’un yaptığı vuruşta Abdullah Yiğiter gole izin vermedi.

42’de Alpaslan Öztürk’ün, Mohammed Kamara’ya ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

43’te Atakaş Hatayspor, Mame Diouf’un golü ile maçta eşitliği yakaladı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mame Diouf, şutunu attı ve kaleci İsmail Çipe ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

45’te Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun harika frikik golüyle maçta tekrar öne geçti. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu’nun, doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Abdullah Yiğiter’in müdahalesi yeterli olmayınca köşede ağlarla buluştu.

62’de Atakaş Hatayspor, Mohammed Kamara’nın golü ile maçta tekrar eşitliği yakaladı. Dylan Saint-Louis’nin sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mohammed Kamara, İsmail Çipe’yi geçen topa altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

79’da Atakaş Hatayspor, Saba Lobjanidze’nin golü ile maçta öne geçti. Mahmoud Kahraba’nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Lobjanidze, İsmail Çipe’yi avlamayı başardı ve takımını 3-2 öne geçirdi.

82’de Galatasaray 10 kişi kaldı! İki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonrasında hakem Erkan Özdamar tarafından Ruben Ribeiro sarı kartla, Taylan Antalyalı ise direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

90’da bir kez daha sahneye çıkan Saba Lobjanidze’nin hızlı hücumdan gelen golü ile Hatayspor son noktayı koydu ve seyircisi önünde 4-2 kazandı.

Hatayspor Galatasaray maçını canlı olarak trfutbol.com’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar yeni hocası Domenec Torrent ile ilk ciddi sınavına çıkıyor. Hatayspor Galatasaray maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde…

Aslan yeni hocası Domenec Torrent ile zorlu Hatayspor deplasmanında yeni bir sayfa açmanın peşinde. Son 7 maçtır 5 mağlubiyet alan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise güçlü rakibini devirip yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Son 9 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Galatasaray’da Babel, Arda ve Luyindama’yı kadroya almayan İspanyol teknik adamın performansı merakla bekleniyor.

GALATASARAY’DA EKSİKLER…

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Nelsson, sakatlıkları süren Muslera, Diagne, Işık Kaan, Afrika Kupası’nda bulunan Mohamed ve Feghouli kadroda yer almıyor. Son 9 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 27 puanla 13. sırada bulunan Aslan çıkış yolu arıyor.

TORRENT 5. GÜNDE MAÇA ÇIKIYOR

Hafta içinde Terim’in yerine göreve getirilen Torrent, Florya’da 4 gün geçirirken, 5. gününde Hatay karşısına çıkacak. İkinci sıranın da Şampiyonlar Ligi’ne katılım açısından büyük önem taşıdığı ligde artık toparlanmayı hedefleyen Cimbom’da tüm gözler bu karşılaşmada.

HATAY’DA HEDEF TOPARLANMAK

Sezona flaş bir başlangıç yapan Hatayspor da zor bir dönemden geçiyor. İstikrarsız sonuçlara çözüm arayan Güney ekibi, ligdeki son 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Buna rağmen Galatasaray’ın 5 puan önünde yer alan Hatayspor’da hedef, Avrupa kupalarına katılabilmek. Teknik direktör Ömer Erdoğan, Galatasaray karşısında 3 puan almaları halinde yeniden toparlanma sürecine gireceklerini dile getirdi. Akdeniz ekibinde sakatlığı bulunan Burak ve Afrika Kupası’nda bulunan Munir, El Kaabi ile Traore, zorlu maçın kadrosunda yer almayacak.

ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray’da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Berkan Kutlu, mücadelede kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan “Cimbom”, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

HATAY İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig’de bordo-beyazlı takımla 4. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Geride kalan sezon İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray, Hatay’da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0’lık skorla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan karşılaşmayı da sarı-kırmızılılar 2-1 üstün tamamladı.